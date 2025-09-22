Asesinatos, 5.ª causa de muerte en niños de 5 a 14

Las adversidades en la garantía de seguridad a la población sí impactan a las y los niños de México, entre cuyas principales causas de mortalidad a nivel nacional figuran los homicidios cometidos contra dicho sector, así como los suicidios.

De acuerdo con datos reconocidos por la Secretaría de Salud en el Primer Informe de Gobierno federal, los asesinatos son la décima causa de mortalidad en pequeños en edad preescolar, es decir, entre uno y cuatro años, al alcanzar una tasa de uno por cada cien mil habitantes.

En el nivel escolar, es decir, de cinco a 14 años, los homicidios son la quinta causa de muerte, con una tasa de 1.2 por cada cien mil; además, en este periodo, se agrega otra causa que tampoco tiene que ver directamente con una enfermedad física: los suicidios, que ocupan el séptimo lugar, con una tasa de uno por cada cien mil, mientras que la primera causa son los accidentes, donde la tasa se eleva a cinco por cada cien mil.

El Tip: En 2024, los adolescentes de entre 15 y 17 años representaron 73.5% de las defunciones por agresión de personas de 0 a 17 años.

Con corte al primer trimestre del 2025, según los últimos informes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), ocurrieron 42 asesinatos contra menores entre cinco y 14 años de edad. A esto se suman 18 muertes de niñas y niños cuya causa no quedó clara y que fueron clasificadas como “eventos de intención no determinada”, pero que incluyen accidente o violencia.

No obstante, la Red de los Derechos de Infancia (Redim) destacó en su reciente reporte que mil 338 personas entre cero y 17 años perdieron la vida por agresiones durante 2024, lo que apunta a una tasa más elevada que la reconocida por las autoridades federales: 3.4 por cada cien mil personas en dicho rango de edad.

Además, esto también ha significado un aumento de 7.6 por ciento en el número de defunciones por agresiones entre 2023 y 2024, al pasar de mil 243 a mil 338, lo cual, apunta, “rompió con la disminución en la incidencia de homicidios de personas de cero a 17 años en México que se había venido dando año con año desde 2018, cuando la cantidad de niñas, niños y adolescentes que murieron por homicidio en el país era de mil 505”.

Las y los adolescentes de entre 15 y 17 años representaron 73.5 por ciento del total. En el balance, se consideró que la situación ha empeorado en los últimos 24 años, al pasar de 2.2 a 3.4 entre el 2000 y 2024, pero con un recrudecimiento desde 2009, cuando las cifras comenzaron a rebasar los mil homicidios de menores de 17 años de edad.

De acuerdo con el reporte, los estados de la República donde más crímenes contra la infancia ocurren son Guanajuato, Estado de México y Michoacán, con 230, 141 y 97 respectivamente.

Juan Martín Pérez, de Tejiendo Redes Infancia, advirtió en entrevista que esto converge con la crisis de desapariciones en México, al advertir que también se ha observado un incremento en la no localización de menores de 0 a 17 años, a lo que también se suma la estimación de que hay 160 mil hijas e hijos de personas desaparecidas, que terminan insertándose como víctimas indirectas de la violencia.

A su consideración, este contexto deriva de una falta de agenda para este sector de la población, específicamente en materia de seguridad, desde lo presupuestal hasta la toma de decisiones y acciones para proteger a la infancia mexicana.