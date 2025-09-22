Edomex alcanza 9 mmdp en derrama turística

La gobernadora Delfina Gómez, el pasado 23 de marzo, en la ceremonia del Fuego Nuevo en Teotenango.

La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, fijó un avance histórico en el impulso al turismo como motor de desarrollo económico y social. Con la llegada de su Segundo Informe de Gobierno, se informó que ocho millones de turistas visitaron la entidad, generando una derrama económica superior a los nueve mil millones de pesos, dinamizando la actividad en distintos municipios.

El fortalecimiento de la identidad cultural y el respaldo a los artesanos han sido ejes clave en la administración de la gobernadora Delfina Gómez. Más de cuatro mil 800 creadores recibieron credenciales que les permiten mejorar la comercialización de sus productos, mientras que mil 900 artesanas y artesanos obtuvieron apoyos económicos para dignificar sus talleres y espacios productivos.

La administración de la primera mandataria mexiquense también impulsó 12 jornadas Transformarte, con la participación de 28 mil personas, además de la entrega de 50 mil Pasaportes Culturales y la organización de siete festivales y ferias que reunieron a más de 370 mil asistentes. Asimismo, se destinaron casi mil apoyos económicos y en especie a pueblos originarios con el objetivo de preservar las tradiciones.

Este lunes 22 de septiembre la gobernadora Delfina Gómez Álvarez rendirá su Segundo Informe de Gobierno en Toluca; posteriormente, toda la semana realizará una gira de trabajo por las regiones Sur, Norte y Oriente de la entidad para presentar sus resultados.

“En el #Edomex protegemos el medio ambiente y el bienestar animal. Plantamos millones de árboles y combatimos la tala clandestina. Para nuestros seres sintientes, creamos nuevos centros de bienestar animal y les ayudamos a encontrar un hogar. #ElPoderDeServir”, posteó en X.