Falla eléctrica en sesión pública de la SCJN deja en penumbras al pleno

La sesión pública del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fue interrumpida este lunes debido a una falla eléctrica, lo que provocó que el salón se quedara en penumbras y que la transmisión en el canal de televisión del Poder Judicial, Justicia Tv, saliera del aire durante unos minutos.

Mientras se analizaba el recurso de revisión en materia de seguridad nacional promovido por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, en contra de la resolución de 8 de junio de 2022, dictada por el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en el recurso de revisión RRA 3282/22, y cuando el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, le había dado la palabra al ministro Irving Espinosa Betanzo, y quien empezaba a señalar su posicionamiento, la imagen en la transmisión se quedó totalmente a oscuras, y únicamente se alcanzaba a observar la luz de la computadora del secretario general de acuerdos, Rafael Coello Cetina.

Luego de cinco segundos, la transmisión salió del aire, y dos minutos y medio después entró la conductora de Justicia Tv, Citlalli Pérez Flores, quien explicó que hubo una falla de energía.

🗳️📌 La nueva Suprema Corte (SCJN) a oscuras... literal.



Ocurrió un apagón mientras se llevaba a cabo la sesión. pic.twitter.com/wScfnNhB3c — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) September 22, 2025

“Tuvimos una falla de energía y en estos momentos las ministras y los ministros están esperando a que se restablezca por completo esta falla de energía eléctrica”, comentó.

Mientras que el conductor Mario López Peña abundó que se trató de un tema técnico que “puede suceder”.

“Es una falla eléctrica. Estamos a unos minutos de que todo se restablezca y podremos continuar con esta sesión pública de la nueva Suprema Corte de Justicia”.

Cuatro minutos después de que se registró la falla eléctrica, la sesión del pleno se retomó con normalidad.

La última vez que una circunstancia similar ocurrió, fue el 31 de enero de 2022, cuando el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debió posponer la sesión en donde se definiría la pregunta que se realizaría en la consulta de revocación de mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Ello, debido a que se detectó la presencia de humo en el salón, generado por una falla técnica en el aire acondicionado.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr