Inician procedimiento contra consejeros del INE por aplazar revocación de mandato de AMLO

Cuatro años después de la revocación de mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en 2021, el Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) inició un procedimiento de responsabilidades en contra de consejeros electorales, por pausar el proceso electoral de la revocación, informó la actual consejera Diana Ravel Cuevas.

La consejera Dania Ravel señaló en su cuenta de X (antes Twitter) que fue notificada de este procedimiento en su contra el pasado 18 de septiembre de 2025. Esto pese a que se trató de una decisión colegiada aprobada por el Consejo General del instituto.

“Perseguir a los miembros de un órgano colegiado por sus valoraciones jurídicas y votaciones tiende a inhibir la independencia en las decisiones de sus integrantes”, apuntó la consejera.

Este proceso revive la denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) que presentó el diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna, entonces presidente de la Cámara de Diputados, en contra de los consejeros que en 2021 aprobaron pausar la revocación de mandato de López Obrador, debido a la falta de presupuesto pues en aquel año el INE había sufrido un recorte presupuestal.

Los consejeros que votaron a favor de esta decisión son Jaime Rivera, Dania Ravel y Claudia Zavala. Así como los exconsejeros Lorenzo Córdova, Ciro Murayama y José Roberto Ruiz Saldaña.

Diana Ravel recordó que, debido a esto, no se contaba con los recursos suficientes para la instalación de casillas requeridas por la ley para el proceso de revocación de mandato: tres mil 830 millones de pesos.

Por lo que el consejo, en aquel entonces presidido por Lorenzo Córdova, aprobó el 17 de diciembre de 2021 posponer temporalmente la realización de la consulta, hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolviera la controversia constitucional que el INE presentó sobre el tema.

La pausa de la revocación de mandato duró sólo 12 días, pues el 29 de diciembre de 2021 Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación revocó el acuerdo del INE, al señalar que Hacienda también se encontraba obligada, en el ámbito de sus atribuciones, a proveer lo necesario para garantizar este ejercicio.

De modo que el INE reanudó las actividades para la consulta de revocación el 30 de diciembre. Sergio Gutiérrez Luna retiró su denuncia penal contra los consejeros el 29 de diciembre, debido a las críticas que recibió.

En enero de 2022, explicó Ravel la SCJN concedió una suspensión al INE para que pudiera continuar el proceso de revocación de mandato con los recursos que hasta ese momento tenía programados. Asimismo, en agosto de 2022, la SCJN concluyó que el órgano autónomo actuó de manera eficaz y eficiente en la realización de esta consulta.

No obstante, el pleito legal entre el oficialismo y los consejeros del INE revive con este procedimiento.

