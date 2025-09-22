México lidera muertes por sarampión en América, reporta OPS

México se ha convertido en el país con mayor mortalidad por sarampión en América y el segundo con más contagios en 2025, de acuerdo con el más reciente informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Hasta el 9 de septiembre, la OPS registró 4,553 casos y 19 defunciones en territorio mexicano. Sin embargo, cifras oficiales del Gobierno de México señalan que la cifra asciende a 21 muertes y más de 4,630 contagios confirmados, distribuidos en 23 estados.

En términos de contagios, México se ubica solo detrás de Canadá, que suma 4,849 casos, y por encima de Estados Unidos, con 1,454. A nivel regional, el reporte indica un total de 11,313 casos y 23 fallecimientos en 10 países. Canadá, México y Estados Unidos concentran el 96 % de la carga epidemiológica de la enfermedad.

El informe también incluye casos en Bolivia (320), Brasil (28), Argentina (35), Belice (34), Paraguay (35), Perú (4) y Costa Rica (1). La OPS atribuyó el repunte de contagios a brechas en vacunación y a importaciones del virus tanto desde dentro como fuera de la región.

“El sarampión es prevenible mediante vacunación, pero la baja cobertura en comunidades vulnerables está impulsando los brotes”, advirtió Daniel Salas, gerente del Programa Especial de Inmunización Integral de la OPS. Subrayó que fortalecer la inmunización con una vacuna segura y efectiva es clave para proteger a millones en el continente.

El informe detalla que 71 % de los casos confirmados no estaba vacunado, mientras que un 18 % carecía de registro de inmunización. Los menores de un año son el grupo más afectado.

La OPS instó a los países a alcanzar una cobertura mínima del 95 % con dos dosis de vacuna, reforzar la vigilancia fronteriza, vacunar a viajeros internacionales y administrar vitamina A a los casos confirmados para reducir complicaciones.

🚨 Aumento de casos de sarampión en las🌎

La OPS intensifica su llamado a los países de la región a reforzar la vacunación, mejorar la vigilancia y agilizar la respuesta ante brotes. El #sarampión es prevenible con vacunas seguras y efectivas.

🔗 Lee más: https://t.co/XmH1T9NDDN pic.twitter.com/nZWl8Urbw4 — OPS/OMS (@opsoms) September 19, 2025

