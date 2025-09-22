México urge acciones ante ONU frente a genocidio en Gaza

Juan Ramón de la Fuente en el 80º periodo de sesiones de la Asamblea General.

Tras el reconocimiento público de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, México urgió ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emprender acciones para cesar el genocidio cometido por Israel en Gaza.

Al acudir como representante de México ante la 80 Asamblea General que se lleva a cabo este 22 de septiembre, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, refirió que resulta apremiante poner fin a esta “guerra desgarradora” por medio de un arreglo que sea justo para ambos estados: Palestina e Israel, y que esto a su vez dote de seguridad a Medio Oriente.

“Urgen acciones colectivas que pongan fin a esta desgarradora guerra. Se necesita un arreglo justo, pacífico y duradero basado en la implementación efectiva de la solución de dos estados que permita un futuro seguro y próspero para todos los países de la región” Juan Ramón de la Fuente, titular de la SRE



El canciller Juan Ramón de la Fuente. ı Foto: Captura de Pantalla

El canciller recordó que desde la reunión internacional pasada en julio se confirmó la declaratoria de hambruna en Gaza y la Comisión Internacional Independiente en el territorio palestino concluyó que lo que ocurre en este lado del mundo es un genocidio.

Remarcó que el respaldo a la declaratoria debe de abrir la puerta a fijar marcos políticos y de seguridad que frenen esta situación a la que ya definió como una “crisis humanitaria” y que además ya se inicie con la recuperación y reconstrucción para alcanzar un acuerdo de seguridad a largo plazo para ambos estados.

“México reconoce las gestiones de todos los países mediadores para conseguir de inmediato un alto al fuego definitivo y la liberación de los rehenes y considera que una resolución justa, duradera y pacífica basada en el derecho internacional debe estar respaldada por narrativa que humanicen el problema, contrarresten la división y promuevan la aceptación del otro”, exclamó.

En este marco, subrayó que el derecho internacional debe respaldarse en un discurso humanista respecto al problema que se enfrenta y que contrarreste la división y promueve la aceptación entre sí.

La última parte de la intervención de Juan Ramón de la Fuente no pudo ser transmitida, debido a problemas técnicos durante la sesión.

‘¡Qué pare el genocidio!’, llama Sheinbaum

Más temprano este lunes, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció el genocidio en Gaza perpetrado por Israel y acompañó la demanda internacional de frenar la situación.

“Nosotros hemos acompañado, desde el presidente López Obrador y ahora, todas las denuncias que se presentaron junto con el gobierno de Chile por la situación que está viviendo Gaza y todo el posicionamiento de acuerdo con la comunidad internacional, de que pare este genocidio, esa es nuestra posición y, por supuesto, el reconocimiento de los dos estados: el estado de Israel y el estado palestino”, dijo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr