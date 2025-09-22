Petro culpa a ‘política antidrogas’ por muerte de músicos colombianos B-King y Regio Clown

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que los dos músicos de su país reportados como desaparecidos en México, Bayron Sánchez, B-King, y Jorge Herrera Lemos, DJ conocido como Regio Clown, fueron asesinados, lo que atribuyó a una “política antidrogas que no es antinarcotraficante” .

El domingo, Petro pidió apoyo de manera directa a su homóloga Claudia Sheinbaum Pardo, para localizar con vida a los músicos. Este lunes, el mandatario colombiano sostuvo en la red social X que ambos fueron ultimados en territorio mexicano.

“Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de Mexicanos… Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante ”, escribió.

Petro mencionó que hay una “mafia internacional” que ha incrementado su fuerza, de lo cual responsabilizó a la “guerra contra las drogas, que ha tenido impacto en Latinoamérica.

“Mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada “guerra contra las drogas” a la que obligan a la humanidad y a América Latina”, dijo.

Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de Mexicanos



Mafia internacional fortalecida por la estúpida politica militar y prohibicionista, llamada "guerra contra las drogas" a la que obligan a la humanidad y a América Latina



Más jovenes asesinados por una política… — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 22, 2025

Más temprano, Sheinbaum informó que la Fiscalía General de la República (FGR) investigaba la desaparición de los músicos colombianos, vistos por última vez el 16 de septiembre en la Ciudad de México y no en Sonora, como había reportado Gustavo Petro.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum añadió que la FGR ya tiene conocimiento e indaga, junto a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

“Hay una denuncia en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, no en Sonora, como decía el presidente Colombia. La Cancillería está en contacto, no he entrado yo en contacto con el Presidente Petro, pero sí la Cancillería mexicana con la cancillería colombiana y se están haciendo las investigaciones ya por la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia en la Ciudad de México, para saber quiénes son estas personas la denuncia desaparición y pues la investigación sobre el caso”, dijo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr