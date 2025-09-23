Arranca segunda entrega de  Rutas de la Salud en el país

Banderazo a unidad de las Rutas de la Salud, en imagen de archivo.

Con objetivos como abastecer a otras ocho mil unidades médicas en todo el país, esta semana arrancó la segunda etapa de las Rutas de la Salud, y se espera concluir la entrega —que inició el pasado lunes— el próximo 26 de septiembre, indicó Alejandro Svarch Pérez, director general del IMSS-Bienestar.

En conferencia de prensa detalló que con esto, se proyecta abastecer ocho mil 342 centros de salud de 23 estados con nueve mil 632 kits de fármacos, que contienen 147 tipos de medicamentos e insumos.

Al respecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó: “Ahora inicia la segunda entrega. Recuerden que mes con mes se va a hacer la entrega de las claves de medicamentos que se definieron como las necesarias para el nivel primario de atención a la salud, y el secundario y el terciario; es decir, centros de salud, hospitales y hospitales de especialidad”.

TE RECOMENDAMOS: Poder Judicial Mujeres de SCJN participan en el Segundo Foro Indígena Virtual

186 millones de piezas de medicinas se recibieron en agosto

Remarcó que este mecanismo tiene como fin garantizar que cada clínica y hospital cuente con los medicamentos necesarios para atender a los pacientes a través de una red territorial que garantiza el abasto con camiones, camionetas, avionetas, lanchas, motos, así como personal médico y administrativo que en todo el país arma y entrega los paquetes de insumos.

Svarch Pérez informó que las Rutas de la Salud, a partir de su banderazo de salida el pasado 19 de agosto, entregaron 28 millones de medicamentos en todo el país, lo que representa el abastecimiento de ocho mil 61 Centros de Salud y 578 hospitales, a través de 11 mil 364 kits.

“Esta red territorial que garantiza el abasto incluye: camiones, camionetas, avionetas, lanchas, motos, así como el personal médico y administrativo en todo el país que arma, distribuye y entrega los kits, los paquetes de medicamentos. Recuerden que cada paquete de medicamento incluye todos los insumos para la salud que requiere una unidad médica por 30 días”, dijo el funcionario.

El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark García Dobarganes, informó que en agosto se recibieron 186 millones de piezas de medicamentos e insumos, lo que representa 138 por ciento más de lo que se recibió en mayo.

La recepción de las medicinas se ha mantenido con una tendencia ascendente: en mayo llegaron 78 millones; en junio, 150 millones; en julio, 159 millones, y en agosto, 186 millones.

“Afortunadamente sí han llegado muchos más insumos y medicamentos al sector en los últimos meses. Sólo en este mes de agosto que terminó, que es el corte completo que tenemos por mes, se recibieron casi dos veces y media más medicamentos que los que recibieron en mayo”, dijo.

Por lo que, al corte del 20 de septiembre, las instituciones de salud del Gobierno de México registraron un abasto de medicamentos e insumos médicos cercano al 100 por ciento: el IMSS y el ISSSTE, del 97 por ciento, mientras que el IMSS-Bienestar del 92 por ciento y de 96 por ciento en medicamentos oncológicos.

Red territorial ı Foto: Imagen: Especial

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR