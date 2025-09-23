Diputados aprueban reforma sobre ratificación de mandos de la GN

Sesión de Congreso General en el pleno de la Cámara de Diputados, el 1 de septiembre de 2024.

El Pleno de la Cámara de Diputados conoció para trámite de declaratoria de publicidad el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 76 y 78 de la Constitución Política, en materia de ratificación de grados superiores de la Guardia Nacional.

En votación nominal, con 348 votos a favor, 98 en contra y 0 en abstención, se aprobó, en lo general lo no reservado, del dictamen que reforma los artículos 76 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de ratificación de grados superiores de la Guardia Nacional.

Dicho dictamen plantea ampliar las facultades de la Cámara de Senadores y, en su caso, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para ratificar los nombramientos de los mandos superiores de la Guardia Nacional, e incorpora el lenguaje inclusivo para establecer, en lugar del “presidente de la República”, que diga la “persona titular de la Presidencia de la República”.

Otro de sus propósitos es visibilizar al género femenino en las atribuciones que realiza la persona titular de la Presidencia de la República relacionados con las materias de política exterior, aprobación de tratados internacionales y nombramientos de funcionarios de la administración pública federal.

Con voces en pro y en contra esta noche avanza la discusión del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales que reforma dichos artículos.

Desde tribuna la Diputada, María del Carmen Bautista Peláez (Morena) expuso que el dictamen no es una adecuación técnica sino es un reconocimiento a quienes integran la Guardia Nacional.

Asimismo, recordó que a partir de 2019 se inició la reconstrucción del andamiaje de las instituciones federales en materia de seguridad pública para garantizar a la sociedad de paz y de justicia.

Federico Döring Casar (PAN) destacó el surgimiento de la Guardia Nacional en 2019 e indicó que la Guardia Nacional tiene más elementos de lo que tuvo la Policía Federal en su momento e hizo un recuento de las cifras de las denuncias de corrupción en los centros de control en los sexenios pasados.

El panista acusó al gobierno de usar la seguridad nacional como un escudo para permitir la corrupción y el enriquecimiento ilícito de sus allegados, particularmente, a través del huachicol y otros negocios. Recalcó que lo aprendido en materia de seguridad por parte del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, “lo aprendió de las academias del PRI y del PAN”.

De la misma bancada Marcelo de Jesús Torres Cofiño (PAN) expresó que el oficialismo pretende que el Congreso de la Unión sea “la -tapadera- de los errores al momento de legislar, y ahora pretenden normalizar la militarización de la Guardia Nacional y de la política de seguridad pública”.

Agregó que no se fortalece la función de revisión y control legislativo en la figura del Senado de la República y en su defecto de la Comisión Permanente. Y Señaló que quienes pretenden avalar está reforma son aquellos que han sido señalados de vínculos con el crimen desde que fueron gobierno en una entidad y están en la actualidad siendo investigados en Estados Unidos.

Desde tribuna la legisladora Xitlalic Ceja García (PRI) hizo un llamado a “que el pueblo de México despierte”. Acusó que Morena sigue destruyendo al país. Señala que están cubriendo un vacío legal, y que se le está olvidando la inclusión de género.

En contraste el Diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja (PT) declaró que él sí cree en el Ejercito Mexicano. Y Reiteró su apoyo a las Fuerzas Armadas. Recordó que los grupos delincuenciales que surgieron durante los sexenios que gobernó el PRI y el PAN.

Resaltó “los esfuerzos del segundo piso de la Cuarta Transformación en el combate al crimen y a la inseguridad.”

