‘Martimiércoles’ de Chedraui: Las mejores ofertas de este 23 y 24 de septiembre

Como cada semana Chedraui presenta las mejores ofertas del ’Martimiércoles’ que no te puedes perder este 23 y 24 de septiembre. Esta semana podrás encontrar una amplia variedad de ofertas en verduras, frutas, carnes y más.
Los ’Martimiércoles’ se han vuelto ya una tradición en Chedraui donde se ofrecen una selección especial de productos de la más alta calidad con un precio bajo, volviéndose la mejor opción para llenar tu despensa.
Frutas y verduras
- Aguacate Hass en malla: $22.50 la pieza
- Jitomate bola: $11.50 el kilo
- Papa blanca: $19.50 el kilo
- Papaya Maradol: $24.50 el kilo
- Acelgas en rollo: $7.50 la pieza
- Cilantro en rollo: $7.50 la pieza
- Espinaca en rollo: $7.50 la pieza
- Apio: $19.50 el kilo
- Champiñón: $69.00 el kilo
- Col blanca: $19.50 el kilo
- Guayaba: $39.50 el kilo
- Jamaica: $160.00 el kilo
- Kiwi: $74.00 el kilo
- Melón chino: $24.50 el kilo
- Pimiento amarillo: $69.50 el kilo
- Pimiento verde: $59.50 el kilo
- Toronja: $24.50 el kilo
- Plátano Chiapas: $23.50 el kilo
Carne y mariscos
- Pierna de cerdo con hueso fresca: $99.90 el kilo
- Pulpa de cerdo: $109.00 el kilo
- Pierna y mulso anatómico fresca de pollo: $64.90 el kilo
- Filete tilapia: $108.00 el kilo
- Molida de res: $125.00 el kilo
- Pechuga sin hueso de pollo: $191.00 el kilo
- Milanesa de cerdo: $136.00 el kilo
- Chuleta de cerdo ahumada: $112.00 el kilo
- Pollo entero: $30.00 el kilo
- Molida de pierna de cerdo: $137.00 el kilo
- Filete Basa Rojo: $86.00 el kilo
- Surimi especial: $119.00 el kilo
- Atún Sakudori Netmar: $299.00 el kilo
- Mojarra Tilapia fresca: $115.01 el kilo
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
LMCT