‘Martimiércoles’ de Chedraui: Las mejores ofertas de este 23 y 24 de septiembre

Los mejores descuentos en frutas, verduras y carne; consulta aquí la lista de ofertas

Las mejores ofertas de este 'Martimiércoles' Foto: Canva
Mariel Caballero

Como cada semana Chedraui presenta las mejores ofertas del ’Martimiércoles que no te puedes perder este 23 y 24 de septiembre. Esta semana podrás encontrar una amplia variedad de ofertas en verduras, frutas, carnes y más.

Los ’Martimiércoles’ se han vuelto ya una tradición en Chedraui donde se ofrecen una selección especial de productos de la más alta calidad con un precio bajo, volviéndose la mejor opción para llenar tu despensa.

Frutas y verduras

  • Aguacate Hass en malla: $22.50 la pieza
  • Jitomate bola: $11.50 el kilo
  • Papa blanca: $19.50 el kilo
  • Papaya Maradol: $24.50 el kilo
  • Acelgas en rollo: $7.50 la pieza
  • Cilantro en rollo: $7.50 la pieza
  • Espinaca en rollo: $7.50 la pieza
  • Apio: $19.50 el kilo
  • Champiñón: $69.00 el kilo
  • Col blanca: $19.50 el kilo
  • Guayaba: $39.50 el kilo
  • Jamaica: $160.00 el kilo
  • Kiwi: $74.00 el kilo
  • Melón chino: $24.50 el kilo
  • Pimiento amarillo: $69.50 el kilo
  • Pimiento verde: $59.50 el kilo
  • Toronja: $24.50 el kilo
  • Plátano Chiapas: $23.50 el kilo
Frutas, imágenes de archivo.
Frutas, imágenes de archivo. ı Foto: Unsplash.

Carne y mariscos

  • Pierna de cerdo con hueso fresca: $99.90 el kilo
  • Pulpa de cerdo: $109.00 el kilo
  • Pierna y mulso anatómico fresca de pollo: $64.90 el kilo
  • Filete tilapia: $108.00 el kilo
  • Molida de res: $125.00 el kilo
  • Pechuga sin hueso de pollo: $191.00 el kilo
  • Milanesa de cerdo: $136.00 el kilo
  • Chuleta de cerdo ahumada: $112.00 el kilo
  • Pollo entero: $30.00 el kilo
  • Molida de pierna de cerdo: $137.00 el kilo
  • Filete Basa Rojo: $86.00 el kilo
  • Surimi especial: $119.00 el kilo
  • Atún Sakudori Netmar: $299.00 el kilo
  • Mojarra Tilapia fresca: $115.01 el kilo

Dale vida a tus recetas con lo más fresco en frutas y verduras. 🥑🥔 Disfrútalo este #MartiMiércoles 🛒 ¿Qué vas a preparar hoy? 🍅🧡 👉🏼 lc.cx/wY43dC #Chedraui #CuestaMenos #FrutasYVerduras #Ofertas

Publicado por Chedraui en Martes, 23 de septiembre de 2025

