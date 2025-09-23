‘Muy doloroso’, afirma Sheinbaum tras asesinato de estudiante en CCH Sur

El asesinato de un estudiante al interior del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur fue lamentado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien instruyó a la Secretaría de Gobernación ponerse en contacto con la familia.

Ayer, al interior del plantel de la UNAM, un estudiante identificado como Lex Ashton asesinó con una navaja a otro alumno del plantel, Jesús, y al intentar huir hirió a un trabajador, para luego lanzarse de un edificio, lo cual le causó fracturas en ambas piernas.

El suceso fue calificado como doloroso por parte de Claudia Sheinbaum, quien recordó que es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Además de instruir a la Secretaría de Gobernación a acercarse a la familia, comentó que desde la Federación estará atenta al caso y se colaborará con la institución educativa en lo que éste lo determine, pues se trata de un órgano autónomo.

“Muy doloroso, la verdad. Soy ingresada además del CCH Sur. Es un estudiante que daña a otro estudiante y después a un trabajador. Obviamente estamos pendientes de la investigación posterior. No parece que haya habido una riña, sino más bien fue un ataque directo del otro estudiante. Estamos esperando las investigaciones. Pedí a la Secretaría de Gobernación que se acercara a la familia y pues cooperar con la Universidad Nacional Autónoma de México en lo que determine que podamos ayudar”, declaró Claudia Sheinbaum en su conferencia.

A raíz de esto, Claudia Sheinbaum comentó que el caso no debe llevar a generalizar la violencia en las escuelas.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum subrayó como importante la labor de la Subsecretaría de Educación Media Superior en cuanto a un programa que se realiza de manera paralela a la estrategia de seguridad, para intervenir desde las escuelas con los alumnos y así fomentar el diálogo y actividades de paz.

Respecto a los señalamientos hechos por algunos alumnos, en cuanto a que esto no es un hecho aislado, sino que ya habían reportado ante la dirección del plantel que en otros momentos personas han ingresado incluso con armas de fuego, Claudia Sheinbaum comentó que las decisiones al respecto deberán correr a cargo de la UNAM.

