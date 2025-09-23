Narda se intensifica a Huracán Categoría 1.

La tormenta tropical Narda se intensificó esta mañana a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, con vientos sostenidos de 140 kilómetros por hora y rachas de hasta 170 km/h, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el comunicado, a las 09:00 horas (tiempo del centro de México), el centro del huracán se localizó a 475 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima, y a 480 km al sur-suroeste de Playa Pérula, Jalisco. Narda mantiene un desplazamiento hacia el oeste a 20 km/h, sin representar hasta ahora una amenaza directa para las costas.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) confirmó en su boletín de las 08:00 horas (hora local) que se espera un fortalecimiento adicional durante las próximas horas, aunque no existen advertencias costeras emitidas.

Sin embargo, los desprendimientos nubosos asociados al fenómeno ocasionarán lluvias muy fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán, con acumulaciones de entre 50 y 75 milímetros. También se prevén rachas de viento de 40 a 60 km/h y oleaje elevado, de 2.5 a 3.5 metros, en las costas de dichos estados.

Trayectoria estimada del huracán Narda. ı Foto: NHC

El SMN advirtió que las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y granizo, además de generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas. Asimismo, los fuertes vientos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que llamó a la población a extremar precauciones y atender las recomendaciones de Protección Civil.

Finalmente, la dependencia recomendó mantenerse informados a través de las páginas oficiales de Conagua y el SMN, así como en las cuentas de redes sociales y la aplicación móvil ConaguaClima, donde se pueden consultar los pronósticos por municipio.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am