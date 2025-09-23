‘Nunca recibí de AMLO una instrucción para hacer algo ilegal’, asegura Rosa Icela Rodríguez

La secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aclaró que nunca recibió una instrucción incorrecta del expresidente Andrés Manuel López Obrador para hacer algo ilegal. El posicionamiento de la titular de SEGOB ocurrió después de los señalamientos de presunta corrupción por parte del tabasqueño y sus hijos.

“Nunca recibí de él una instrucción incorrecta para hacer algo ilegal; al contrario, siempre dio ejemplo de rectitud, de congruencia con sus principios y valores y defensor de las causas justas”, dijo la funcionaria desde la Cámara de Diputados.

Sobre las denuncias presentadas por la oposición ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de José Ramón, Andrés y Gonzalo López Beltrán por huachicol, contrabando, encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita, Rosa Icela Rodríguez dijo que éstas forman parte de una estrategia para “desprestigiar a un hombre que se dedicó al bienestar de los mexicanos y mexicanas”.

TE RECOMENDAMOS: Seguridad Balean camioneta en la que viajaba nieta del gobernador de Sinaloa

“Los neoliberales que buscan regresar el poder a toda costa, propagan mentiras y calumnias en su contra, tratan de desprestigiar a un hombre que se dedicó al bienestar de los mexicanos y mexicanas, y sentó las bases de la transformación que hoy experimentamos en el país”, dijo.

Ante las acusaciones de presunta corrupción por parte de AMLO, recordó que el expresidente implementó al inicio de su gobierno el Plan Conjunto del Gobierno de México para Combatir el Robo de Hidrocarburos , una estrategia en la que participaron 15 dependencias.

“Este plan se dio tras detectar que, en noviembre de 2018, es decir, en el último mes del gobierno anterior, se habían robado 80 mil barriles diarios de gasolina, equivalente a 800 carros tanque por día, lo que representó pérdidas millonarias para el erario”, explicó.

Agregó que después de la estrategia se registró una reducción de 94.2% de este delito al pasar del robo diario de 81 mil barriles en diciembre de 2018 a 4 mil 700 en agosto de 2024.

En este sentido, Rosa Icela Rodríguez indicó que el Gobierno de México sigue con el combate frontal al robo de hidrocarburo sin proteger a las personas que incurran en actos de corrupción, bajo el principio de “cero impunidad, trátese de quien se trate”.

“Desde el gobierno de México no se protege a persona alguna que incurra en actos de corrupción, traicione principios o que haya incurrido en delito comprobado. No encubrimos a nadie. Cada quien, desde su responsabilidad que tiene, el cargo que ocupa u ocupó, debe responder por sus actos ante la ley y el pueblo”, abundó.

JVR