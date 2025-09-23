¿Quién era Mauricio Fernández, el alcalde con licencia de San Pedro Garza que falleció?

Por la mañana de este martes medios locales informaron la muerte del alcalde municipal con licencia de San Pedro Garza García, Nuevo León, Mauricio Fernández.

El alcalde del Partido Acción Nacional (PAN) habría pedido licencia por causas de salud, ya que habría recibido tratamiento contra el cáncer, dejando a cargo de la alcaldía a Mauricio Farah, quien es el secretario del ayntamiento.

En febrero de este año, Mauricio Fernández fue diagnosticado con un tipo de cáncer que afecta la membrana pulmonar llamado mesotelioma pleural.

TE RECOMENDAMOS: Exigen justicia y seguridad UNAM recibe pliegos petitorios de familias y alumnos del CCH Sur tras asesinato de alumno

De manera inmediata comenzó a recibir quimioterapia e inmunorerapia. Sin embargo, el cáncer avanzó rápidamente.

Tras pedir su licencia por un periodo de dos semanas temas de salud, Fernández Garza comentó que se retiraría del cargo como un acto de responabilidad, sin dejar de lado la satisfacción que le dejaba haber sido alcalde de San Pedro.

En un último y emotivo mensaje compartido en redes sociales, el entonces alcalde agradeció a los ciudadanos de San Pedro por la confianza que le otorgaron.

Dejo a San Pedro en los primeros lugares, como un municipio modelo. Gracias a todos por su confianza, por creer en mí, pero sobre todo gracias por ser los mejores ciudadanos y por haber colaborado conmigo para llevar a San Pedro a lo más alto. Su amigo de siempre, su Tío Mau. Mauricio Fernández Garza



El pasado 17 de septiembre el Congreso de Monterrey aprobó la creación de la medalla de honor “Mauricio Fernández Garza” la cuál será otorgada a personas que se destaquen por sus aportaciones a la cultura y a la comunidad.

Quiero compartirles que por causas de salud he solicitado licencia por 2 semanas para posteriormente presentar mi renuncia al cargo.



Lo hago como un acto de responsabilidad y lo hago con la cara en alto, con la satisfacción de haberlo dado todo por nuestra ciudad. pic.twitter.com/R8B7HLMymy — Mauricio Fernández (@MauricioFdzGa) September 15, 2025

El Congreso de Monterrey creó una medalla con su nombre ı Foto: Especial

La carrera política de Mauricio Fernández

Mauricio Fernández fue elegido como alcalde de San Pedro Garza García hasta en cuatro ocasiones:

La primera ocasión fue de 1989 hasta 1991 La segunda ocasión fue de 2009 a 2012 La tercera ocasión fue de 2015 a 2018 La cuarta ocasión fue la actual, que comenzó en 2024

Además de ser alcalde del que es considerado el municipio más rico de Latinoamércia, también fue senador de la República entre 1994 y el 2000.

De igual manera, Fernández Garza presidió la Comisión de Cultura y fue candidato a diputado federal en 1985 y gobernador de Nuevo León en 2003.

Mauricio Fernández fuera de la política

Mauricio Fernández Garza nació el 12 de abril de 1950 en Monterrey, Nuevo León.

Su padre, Alberto Fernández Ruiloba, fue uno de los fundadores del Partido Acción Nacional (PAN) en el estado de Nuev León. Mientras que su madre, Margarita Garza Sada, fue hija del empresario Roberto Garza Sada, quein fundó uno de los consorcios industriales más importantes en el país.

Fuera de su carrera política, fue consejero en compañías bancarias como BBVA y Bancomer, así como de empresas como Grupo Industrial Alfa, Versax, Hylsamex, Sigma Alimentos, Alpek y Pogmentos y Óxidos.