Rosa Icela Rodríguez destaca avances en caso Ayotzinapa, búsqueda de desaparecidos y migración

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, compareció este martes ante el Pleno de la Cámara de Diputados, como parte de la Glosa del Primer Informe de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

En su ponencia, la encargada de la política interior del país destacó los avances que el Gobierno federal ha logrado en temas como las investigaciones de los 43 normalistas de Ayotzinapa y las reuniones que se han mantenido con los familiares de personas desaparecidas en el país.

“Trabajamos con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, quienes tienen todo el derecho a conocer la verdad y apreciar la justicia, lo que impulsa para que la investigación se refuerce con el apoyo de la ciencia y la tecnología analizando nuevamente toda la evidencia, desde vehículos sin rutas, hasta personas involucradas, para ubicar nuevos puntos de búsqueda y avanzar en las investigaciones”, dijo Rosa Icela Rodríguez.

Asimismo, la titular de Gobernación refirió que el mencionado enfoque permitió a la Fiscalía detener y procesar a 158 personas, de las cuales 121 están en prisión preventiva y 37 fueron impuestas con medidas cautelares por los jueces.

“Continuaremos trabajando para asegurar que no haya impunidad. Por otra parte, también se ha reforzado la capacidad de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, se trata de un compromiso con cada familia que anhela tener de vuelta a sus seres queridos, por ello, se impulsó un proceso inédito de escucha activa”, afirmó Rosa Icela Rodríguez.

Rosa Icela Rodríguez refirió que lo anterior se dio con la participación de más 450 colectivos y familias de víctimas, donde personalmente ella participó de esta experiencia y donde, surgieron 570 propuestas “muchas de las cuales hoy forman parte de la ley en materia de personas desaparecidas, que ustedes aprobaron recientemente”.

Rosa Icela Rodríguez recordó que el 10 de septiembre el Senado designó a familiares de víctimas, especialistas en el tema, representantes y organizaciones como consejeras y como consejeros ciudadanos del Sistema Nacional de búsqueda, y el 12 de septiembre en la sede de Gobernación rindió protesta la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda.

“Tras un proceso de consulta pública, la agenda de trabajo incluye apoyar con programas de bienestar a las hijas e hijos de personas desaparecidas, garantizar seguridad y protección a las familias de las víctimas y la obligatoriedad de iniciar carpetas de investigación de inmediato por desaparición”, señaló Rosa Icela Rodríguez.

Y mencionó que se dio origen durante este gobierno a la creación de una plataforma única de identidad vinculada a la CURP, con datos biométricos, además, de una base nacional de tarjetas de investigación; así como el fortalecimiento del banco de datos forenses con el gobierno de Estados Unidos.

En el tema migratorio dijo: “Mantenemos el diálogo, como en fundamento de la relación y la base para una cooperación efectiva en materia de migración y seguridad bajo los principios de respeto a la soberanía confianza mutua y responsabilidad compartida ante la política migratoria de Estados Unidos”.

La Secretaria de Gobernación refirió que la Presidenta de México instruyó la puesta en marcha de la estrategia “México te abraza”, con la participación de 34 dependencias para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de los connacionales repatriados, a quienes indicó se les brinda acceso a programas de bienestar, de salud, educación, alimentación, inclusión financiera y empleo.

Aseguró que gracias a este esfuerzo más de 99 mil personas “han sido recibidas con calidez”, otorgando más de 564 mil servicios que incluyen alimentación, hospedaje, atención médica, afiliaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social, orientación jurídica, documentos oficiales, y la entrega de “tarjetas paisano”, además de la creación de 70 mil empleos.

