Segob enfrenta reclamos de diputados por crisis de de seguridad y migaciación

La comparecencia de la Secretaría de Gobernación estuvo marcada por reclamos de legisladores sobre la crisis migratoria, el aumento de personas desaparecidas y la violencia en el país

Gobernabilidad, soberanía, política migratoria, acciones de paz, búsqueda de personas desaparecidas y estrategia de seguridad, destacaron entre los principales cuestionamientos que diputados de oposición, plantearon a la secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, en su comparecencia con motivo del análisis del Primer Informe de Gobierno.

#Hoy comparecí ante la @Mx_Diputados como parte de la glosa del #Pr1merInforme de la Presidenta @Claudiashein. El diálogo republicano e intercambio franco de ideas fortalece nuestra democracia como nación. 🇲🇽 pic.twitter.com/2jb7KvALHM — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) September 23, 2025

El diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño del PAN, consideró que se habla de gobernabilidad democrática y de justicia social, cuando “México arde en llamas por la violencia y la inseguridad. Hoy más que nunca la gente exige respuestas claras y no discursos vacíos. En el papel bajan los crímenes, pero en la calle aumentan las muertes, pero no solo es inseguridad es también indolencia con las víctimas”.

Refirió que un tema clave es el huachicol, dado que se insiste que el delito fue combatido cuando en realidad se convirtió en la mayor red de corrupción de este sexenio, señaló que “este gobierno no combate al crimen, lo encabeza. En México ya no tenemos un Estado de derecho, tenemos un Estado convertido en una empresa criminal”.

Asimismo inquirió sobre cuántos muertos necesita el gobierno para dejar de maquillar cifras y garantizar paz verdadera, y “hasta cuándo se seguirá encubriendo a la red de huachicol”.

En contraste el diputado José Luis Sánchez González (PT) felicitó a la presidenta de la República por su actuar en la situación que vive el pueblo de Palestina, sobre la relación con Estados Unidos, la cual ha sido con entereza, firmeza, dignidad, altura de miras y ha honrado la confianza que el pueblo de México le entregó, así como en el tema de los desaparecidos y los esfuerzos que se han hecho en la materia.

El diputado priista, Andrés Mauricio Cantú Ramírez señaló que en muchos municipios de Nuevo León se vive un problema constante: los apagones y fallas de la Comisión Federal de Electricidad, cortes de luz que duran horas y días y, en consecuencia, colonias enteras sin energía y familias afectadas, negocios que cierran e inseguridad.

Miguel Ángel Sánchez Rivera, diputado de MC, destacó que el informe habla de soberanía, seguridad, derechos sociales, protocolos de protección y coordinación institucional, “pero en las calles, en algunas fronteras y en los territorios, la realidad es otra; persiste la violencia, desapariciones y la impunidad”.

Hizo mención que los pueblos originarios siguen siendo marginados y despojados, y carecen de servicios básicos, acceso a la justicia y sin voz efectiva.

Añadió que lo mismo ocurre con la migración, pues hay 268 migrantes desaparecidos en los primeros cinco meses de 2025. Por ello, cuestionó cómo hablar de soberanía externa si no se garantiza la seguridad interna y sobre las acciones que tomará la Segob sobre protección a los migrantes, para atender los homicidios, feminicidios, la violencia y las desapariciones. “Falta garantizar seguridad, justicia y soberanía en el país; esa deuda sigue pendiente”.

Al responder a los cuestionamientos de diputadas y diputados, la secretaría de Gobernación, expresó que “la migración es una responsabilidad del orden internacional, tanto de los países receptores como los de origen”.

Por ello, señaló que “debe existir coordinación permanente para atender las causas estructurales de ese proceso migratorio, como es pobreza, desigualdad y violencia”.

Además, la funcionaria destacó la acción de desarme para reducir la violencia vinculada al uso de armas de fuego y sensibilizar a la población sobre el riesgo de contar con esos artefactos en casa; en total, se han recibido 6 mil 150 armas de fuego e incluyendo granadas, de las cuales 3 mil 648 fueron cortas, mil 863 largas y 639 granadas, cargadores y cartuchos.

Y rechazó cualquier campaña de linchamiento, acusación sin sustento, así como calificativos que buscan dañar la vida pública, generar información sin pruebas que lo respalden. “La Secretaría de Gobernación reitera su compromiso con la legalidad, la transparencia, la cero corrupción y el combate a la impunidad”.

MSL