Bermúdez, a juicio por secuestro y extorsión

El exfuncionario tabasqueño, a su llegada a México, el 18 de septiembre.

El exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco Hernán Bermúdez Requena, alias El Comandante H o El Abuelo, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa, secuestro exprés y extorsión.

En audiencia privada y a través de videoconferencia, el juez de control de la región judicial nueve de Villahermosa, Tabasco, Ramón Adolfo Brown Ruiz, ratificó la prisión preventiva oficiosa al exmando policiaco, quien se encuentra recluido desde el pasado viernes en el penal federal de El Altiplano, en el Estado de México, lugar donde permanecerá mientras se desarrolla el proceso judicial.

El Dato: la dirigente nacional de Morena, Luisa Alcalde, dijo que Bermúdez sigue con sus derechos partidistas “suspendidos” y así será hasta que se dicte una sentencia.

En la continuación de la audiencia inicial, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco aportó las pruebas suficientes para que el juez procesara al presunto líder y fundador del grupo criminal La Barredora.

La audiencia inicial había comenzado el pasado viernes, pero se aplazó hasta este martes, debido a que su defensa solicitó la duplicidad del plazo legal para que se determinara su situación jurídica.

El juez Brown Ruiz fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

En ese periodo, la Fiscalía de Tabasco deberá robustecer el expediente para sostener las acusaciones en contra del exsecretario de Seguridad del estado.

El viernes pasado la FGE confirmó que el proceso judicial de Bermúdez Requena podría derivar en una condena de hasta 158 años de cárcel por los delitos del fuero común que se le imputan.

El Gobierno de Tabasco también determinó reservar durante cinco años las declaraciones patrimoniales y de intereses del exfuncionario, con lo que la información será pública hasta agosto de 2030.

El Comité de Transparencia de la Secretaría Anticorrupción estatal argumentó que divulgar los datos pondría en riesgo las investigaciones abiertas contra el exsecretario de Seguridad, afectaría la seguridad pública y podría comprometer la integridad de testigos, denunciantes y autoridades vinculadas al caso.

La Ley de Transparencia estatal establece que es posible restringir información cuando ésta pueda alterar procesos judiciales, obstruir investigaciones o poner en peligro a personas relacionadas.

Según la resolución, revelar las declaraciones significaría un “perjuicio real” y abriría la posibilidad de un “mal manejo” de los datos.

El presunto líder de La Barredora también enfrentará un proceso penal del fuero federal, luego de que un juez de control del Estado de México libró la segunda orden de aprehensión en su contra por los delitos de delincuencia organizada y secuestro.

El Abuelo fue expulsado por el gobierno de Paraguay hace una semana, luego de que tomara esa decisión debido a que Bermúdez Requena ingresó al país sudamericano de manera irregular.

El exmando policiaco estaba oculto en esa nación sudamericana desde marzo, acompañado por su esposa, quien, a diferencia de él, ingresó legalmente al país y por lo tanto no fue expulsada.

La Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay señaló que Bermúdez era “uno de los principales objetivos criminales de México por sus vínculos directos al Cártel Jalisco Nueva Generación”, además de que pretendía instalar una organización delincuencial en ese país.

El exfuncionario arribó a México el pasado 18 de septiembre luego de un traslado de más de 30 horas desde Paraguay.

Citan a titular de Semar por huachicol fiscal

Por Ulises Soriano

La Comisión de Marina del Senado llamará en los próximos días a una reunión de trabajo al almirante Raymundo Pedro Morales, titular de la Secretaría de Marina (Semar), para abordar los pendientes legislativos y el combate al contrabando de hidrocarburos, conocido como huachicol fiscal.

Al hacer el anuncio, el presidente de la comisión, el morenista Carlos Lomelí, dijo: “Tengan la tranquilidad de que esto se va a esclarecer y que tengan confianza en las instituciones que están dentro de este proceso de esclarecer el tema de lo que han llamado huachicol fiscal”.

Aseguró que habrá “cero impunidad” en este caso, y subrayó que la reunión busca establecer un diálogo constructivo, más que una comparecencia formal.

“Habrá transparencia, no habrá impunidad y se esclarecerá todo lo relacionado con el huachicol fiscal”, dijo.