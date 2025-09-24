Liberan 800 mil moscas estériles en Nuevo León para combatir al gusano barrenador.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) liberó 800 mil moscas estériles de gusano barrenador del ganado en la localidad de Sabinas Hidalgo, Nuevo León, como parte de la estrategia preventiva para evitar la propagación de esta infestación.

De acuerdo con información compartida por el órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, los técnicos de Senasica colocaron 9 cámaras de dispersión terrestre de moscas estériles en puntos estratégicos alrededor del corral de engorda donde se detectó el gusano barrenador del ganado recientemente en la localidad ubicada al norte de Nuevo León.

Además, se anunció que la liberación de moscas estériles de gusano barrenador vía terrestre se realizará dos veces por semana, durante los próximos dos meses, hasta estar seguros de que la mosca silvestre no está presente en el estado de Nuevo León.

Nuevo caso de gusano barrenador en Nuevo León complica reapertura de la frontera con EU

El pasado 21 de septiembre se detectó el primer caso de gusano barrenador al norte de México y tan solo a 112 kilómetros de la zona fronteriza, lo que ha generado alertas sanitarias y comerciales en la región fronteriza entre México y Estados Unidos.

La Secretaría de Agricultura aseguró no existe riesgo de aparición de moscas adultas del gusano, pues se realizó una detección temprana del ganado infestado; sin embargo, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) advirtió que el nuevo caso identificado cerca de la frontera con Estados Unidos representa una complicación ante los avances que ya llevaba México para la erradicación de la plaga.

“Desafortunadamente aparece este brote, que sí viene a complicar. Lo que nosotros vemos es un tema ya casi inminente; estábamos esperando que en breve se abriera el anuncio de la reapertura de la frontera para la exportación de ganado hacia Estados Unidos. Creo que esto viene a complicar”, declaró.

Además, mencionó que requerirá tiempo, sobre todo porque la planta para la producción de moscas estériles con las que se planea contener la infestación no quedará lista este año.

