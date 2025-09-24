Muere el sexto mexicano bajo la custodia del ICE

Agentes del ICE realizan el arresto de un migrante en Chicago, Illinois, el pasado viernes 19 de septiembre.

Un ciudadano mexicano identificado como Ismael Ayala Rodríguez, falleció bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) luego de ser trasladado a un hospital del sur de California. De acuerdo con lo publicado por La Razón, ésta sería la sexta muerte de un connacional en medio de la política de cacería emprendida por el gobierno de Donald Trump.

Un comunicado del ICE detalló que el hombre fue detenido el 17 de agosto, durante una acción de cumplimiento de un mandato, y transferido al Centro de Procesamiento de ICE de Adelanto, donde fue evaluado por un médico de guardia el 18 de septiembre, le administraron medicamentos y regresó a su dormitorio.

18 migrantes de diversos países murieron bajo custodia en 2015

Fue remitido al Centro Médico Global Victor Valley al mediodía del 21 de septiembre para una evaluación más exhaustiva de un absceso en el glúteo y se programó una cirugía para tratarlo. También presentaba hipertensión y taquicardia anormal. A las 01:48 horas, se le declaró inconsciente y se iniciaron medidas para salvarle la vida. El personal médico lo declaró fallecido a las 2:32 horas.

Ayer, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció “acciones consulares” tras el fallecimiento; “La Jefatura de la Unidad para América del Norte transmitió, a través de los canales diplomáticos, su preocupación ante lo acontecido, así como la exigencia de una investigación rigurosa que permita el pleno esclarecimiento de los hechos”.

Detalló que el Consulado en San Bernardino dará seguimiento con las autoridades para asegurar una investigación exhaustiva que permita esclarecer plenamente la causa de la muerte; y que ya brinda asistencia legal a los familiares.