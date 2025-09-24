No se descarta ninguna hipótesis, señala Sheinbaum sobre ataque contra nieta de gobernador de Sinaloa

Aunque el móvil central sobre el ataque en el que se vio involucrada familia del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, apunta un intento de robo de vehículo, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recalcó que no se descarta ninguna hipótesis.

El martes, el gobernador informó que sujetos armados, en un intento de despojo, atacaron una camioneta en la que viajaban su nieta y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSPS). El resultado fue de dos uniformados heridos.

La mandataria federal lamentó el hecho y afirmó que ya se realiza una indagatoria; además, comentó que el Gabinete de Seguridad se encontraba en la entidad y ya se encuentra realizando la indagatoria.

Claudia Sheinbaum confirmó que la agresión a una escolta de la nieta del gobernador de Sinaloa pudo tratarse de un intento de robo de vehículo. Señaló que no se descarta ninguna hipótesis y que la Fiscalía investiga con apoyo del Gabinete de Seguridad. pic.twitter.com/KZlaRUNnj5 — Mexiquense (@MexiquenseTV) September 24, 2025

“El gabinete justo ayer en Culiacán quedamos que ver cada 15 días y lo está haciendo. Estaban allí cuando ocurrió esta lamentable situación, esta agresión, se está investigando cuál fue la causa. Parece que la causa fue el robo del vehículo, no necesariamente la causa está vinculada con la familia, pero de todas maneras están haciendo todas las investigaciones y el gabinete de seguridad va a seguir dando la información”, recalcó.

Agregó: “Había otra persona en el vehículo y hubo agresión contra estas personas y hasta ahora, hasta ahora lo que se mencionó en el gabinete es que parece ser robo de la camioneta. De todas maneras, no se descarta ninguna hipótesis porque así debe ser y la fiscalía tiene que hacer las investigaciones con el apoyo del gabinete”.

Por su parte, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, escribió en redes sociales: “En el vehículo viajaba mi nieta, quien resultó ilesa. Seguiremos trabajando con firmeza para garantizar la seguridad de la ciudadanía”.

LMCT