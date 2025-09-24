Rechaza Mier rebelión interna; hay unidad, dice

Senadores de Morena aseguraron que la bancada mantiene plena unidad y descartaron cualquier rebelión interna en conta de su coordinador Adán Augusto López Hernández.

El vicecoordinador de la fracción guinda, Ignacio Mier, señaló que “el coordinador se llama Adán Augusto López Hernández y fue electo por unanimidad por seis años y así debe de ser”.

Mier aseguró que no existe rebelión en la bancada: “No hay rebelión. Nosotros nacimos en el debate, en el señalamiento de las cosas que nosotros consideramos no estaban bien. En México luchamos por reivindicar la justicia. Sería muy penoso que en Morena no hubiera ese debate, no hubiera la discusión de las ideas, que sólo hubiera posiciones monolíticas o únicas”.

Aclaró que cualquier señalamiento difundido por los medios respecto a su relación con Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco y líder de La Barredora, no representa un desgaste interno y que “cuando venga un requerimiento por parte de la autoridad judicial, (Adán Augusto) no tiene ningún problema para asistir y comparecer si fuera requerido”.

Respecto a la administración de recursos y transparencia, Mier afirmó que el coordinador morenista ha presentado los informes correspondientes y que todos los movimientos están sujetos a la autorización de la Junta de Coordinación Política y a las comisiones correspondientes, cumpliendo con la austeridad republicana y la disciplina presupuestal.

Por su parte, Ana Lilia Rivera, senadora de Morena, destacó que la bancada está “bien, unida y lista para iniciar la discusión de una de las grandes reformas de este periodo, la reforma a la Ley de Amparo”.