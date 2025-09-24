SRE: Una persona mexicana resultó herida en el tiroteo en un centro de detención del ICE, en Dallas

Tiroteo en una oficina de Inmigración y Control de Aduanas en el noroeste de Dallas

La Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México informó la tarde de este miércoles sobre el tiroteo acontecido esta mañana en las instalaciones de un centro de detención de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) ubicadas en Dallas, Texas, en el que tres personas fueron heridas, de las que una falleció.

Autoridades confirmaron que el agresor atentó contra su propia vida antes de ser detenido.

El Consulado General de México en Dallas contactó de inmediato a las autoridades, quiénes confirmaron que una de las personas que sufrió lesiones graves es de nacionalidad mexicana y se encuentra hospitalizada recibiendo atención médica.

“La representación consular contactó a sus familiares para brindarles el acompañamiento y asesoría legal correspondientes. De igual forma están en permanente comunicación con las autoridades que llevan a cabo las investigaciones; se espera la autorización para que puedan visitar al connacional al hospital”, informó la Cancillería en un comunicado.

La Jefatura de la Unidad para América del Norte transmitió a través de canales diplomáticos, su preocupación ante lo ocurrido con la petición de esclarecer los hechos y permitir el acceso irrestricto a la persona mexicana afectada.

La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de su red consular en Estados Unidos, reafirma su compromiso de velar por la protección y defensa de los derechos de las personas mexicanas en el exterior.

