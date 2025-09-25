Envía Gobierno nota diplomática a EU por mexicano fallecido

En medio de las redadas por la política antimigratoria implementada en Estados Unidos (EU) y las vidas de migrantes mexicanos que se han perdido en este contexto, —como la de Ismael Ayala, connacional muerto antier bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EU (ICE)— el Gobierno mexicano envió una nota diplomática a su homólogo de EU para exigir la investigación del caso.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que se trata de una situación discriminatoria que resulta injusta y, además, provoca dolor: “Es una injusticia y, por supuesto, que duele y estamos con nuestros paisanos allá. Y por eso, también, hay un reconocimiento desde aquí de lo que hacen ellos; porque cuando hay discriminación, tiene que haber también un reconocimiento de su trabajo y de que no hay razón para la discriminación, todo lo contrario”, declaró la mandataria.

El martes 23 de septiembre murió el migrante Ismael Ayala Rodríguez, quien es el sexto mexicano que pierde la vida bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

23 de septiembre murió Ismael Ayala bajo custodia del ICE

El hombre fue detenido el 17 de agosto en su trabajo, pero el 21 de septiembre fue remitido al Centro Médico Global Victor Valley, para una evaluación más exhaustiva de un absceso en el glúteo y se programó una cirugía para tratarlo. También presentaba hipertensión y taquicardia anormal. A las 01:48 horas, se le declaró inconsciente y se iniciaron medidas para salvarle la vida. El personal médico lo declaró fallecido a las 2:32 horas.

Al respecto, la mandataria informó que, como ha ocurrido en otros casos, ya se envió la nota diplomática en la que se exige una investigación con la intención de que, en caso de encontrar que se violaron los derechos del connacional, los responsables sean sancionados.

“Se envió una nota diplomática sobre este caso, solicitando que se hagan todas las investigaciones y que, si hay alguna responsabilidad de violación a los derechos humanos, sea sancionada”, declaró la Presidenta Sheinbaum.

Además, reiteró el rechazo a la política antimigratoria decretada por Donald Trump, particularmente por la criminalización que, considera, se ha hecho en contra de quienes llegan a Estados Unidos en busca de una oportunidad para mejorar su vida y la de sus familias.

“No estamos de acuerdo con esta forma de trato, ni tampoco con las redadas que se han estado llevando a cabo que, además, en efecto, provocan miedo y zozobra en las mexicanas y los mexicanos que viven allá”, dijo.

En este contexto, recalcó que los paisanos inciden en la economía de aquel país y que esto es reconocido incluso por empresarios estadounidenses que ya comienzan a reportar complicaciones por no poder contratar a trabajadores, debido a esta política contra migrantes.

“En el campo, incluso, ya hay muchos empresarios estadounidenses del agro, de los servicios; que están manifestando problemas porque no pueden contratar, por la situación que están viviendo, no sólo los mexicanos, porque son también de otras nacionalidades, pero no ayuda esta situación. Entonces, siempre vamos a levantar la mano para apoyar a nuestros paisanos”, declaró.

Recordó que para aquellos que quieran regresar al país, se tiene disponible el programa “México te Abraza”, en donde se les da un apoyo inmediato para su integración al país, como acceso a vivienda, a los programas de bienestar, apoyo al empleo, y recursos económicos para que puedan regresar a sus hogares de origen.