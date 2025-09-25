Urgen a atender salud mental en las escuelas

La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) expresó su solidaridad con las familias de las víctimas de la comunidad del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur y facultad de Arquitectura de la UNAM, ante la tragedia que viven, y advirtió que esto “ no es un hecho aislado, sino una herida social que pone en evidencia la falta de políticas integrales de prevención y atención en salud mental dirigidas a niñas, niños y adolescentes en México”.

“Lo sucedido en el CCH Sur no puede entenderse únicamente como la historia de un victimario y una víctima. Nos recuerda que detrás de cada expresión de violencia hay carencias estructurales, como la ausencia de servicios de salud mental accesibles y oportunos”, dijo Tania Ramírez, directora de Redim.

Advirtió que en México, las escuelas secundarias y preparatorias carecen de psicólogos y especialistas suficientes para atender a miles de adolescentes que viven ansiedad, depresión, exclusión y violencia cotidiana. Hizo un llamado al Estado, a las autoridades educativas y a la sociedad, para actuar frente “al dolor que vive hoy la comunidad de la UNAM” y a reconocer que adolescentes en todo el país carecen de herramientas para enfrentar un presente adverso.