Van casi 109 mil mexicanos deportados, mínimo histórico en 36 años: Sheinbaum

Migrantes mexicanos regresan a nuestro país, en una foto de archivo.

A pesar de la política antimigratoria echada a andar por Donald Trump, en lo que va del 2025, casi 109 mil mexicanos han sido deportados a México, lo cual representa la cifra más baja en el registro de los últimos 36 años.

De acuerdo con lo expuesto por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su conferencia de este jueves, 108 mil 813 connacionales han sido devueltos al país, de los cuales 101 mil nueve son casos a partir del 20 de enero, cuando comenzó el nuevo gobierno de Donald Trump.

Faltando tres meses para que concluya el 2025, ésta es la cifra más baja de paisanos devueltos; ya en un periodo anual, el más bajo desde 1989 fue 2017, con 167 mil 64 deportados.

Claudia Sheinbaum Pardo recordó que cuando un mexicano con situación irregular en Estados Unidos es devuelto, se le entrega una carta de repatriación.

“Hoy tenemos en todo el 2025 a partir del 20 de febrero, 20 de enero, perdón, 108 mil 813. Tiene que ver también con que están entrando pues muchísimo menos”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.

