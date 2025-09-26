Deportación de mexicanos cae a su mínimo histórico

Esta imagen del 20 de febrero muestra la llegada de mexicanos repatriados por las autoridades de Estados Unidos al aeropuerto internacional de Tapachula

A pesar de la política antimigratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en lo que va del 2025, casi 109 mil mexicanos han sido deportados a México, lo cual representa la cifra más baja en el registro de los últimos 36 años.

De acuerdo con lo expuesto por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su conferencia de este jueves, 108 mil 813 connacionales han sido devueltos al país, de los cuales 101 mil nueve son casos a partir del 20 de enero, cuando comenzó el nuevo gobierno del republicano.

Faltando tres meses para que concluya el 2025, ésta es la cifra más baja de paisanos devueltos desde 1989; ya en un periodo anual, el registro menor era el de 2017, con 167 mil 64 deportados.

El Dato: Migrantes varados en Tapachula, Chiapas, anunciaron la organización de una caravana que partirá el próximo 1 de octubre con rumbo a la Ciudad de México.

La Presidenta recordó que cuando un mexicano con situación irregular en Estados Unidos es devuelto, se le entrega una carta de repatriación.

“Hoy tenemos, en todo el 2025, a partir del 20 de enero: 108 mil 813. Tiene que ver también con que están entrando muchísimo menos. Los encuentros en la frontera llegaron a ser en diciembre del 2023 15 mil; y hoy son 300, 200, dependiendo del día, y muchos no son mexicanos”, dijo.

Hasta ahora, el periodo gubernamental en el que se deportaron a más migrantes desde Estados Unidos es el de Bill Clinton, en cuya administración fueron devueltos siete millones 447 mil 247 paisanos; el segundo es el de George W. Bush, con cuatro millones 653 mil 516; con Barack Obama, dos millones 848 mil 937, y en la primera de Bush, dos millones 656 mil 701.

Durante el primer periodo de Trump se deportaron a 766 mil 55 connacionales; para el de su sucesor, Joe Biden, la cifra creció a 891 mil 503 mexicanos.

La mandataria recordó que actualmente el ingreso al país de parte de los paisanos se acompaña de una carta de deportación para certificar el proceso al que son sujetos.

“Aunque sea voluntario. Claro que pueden entrar con la demostración de que son mexicanos, pasaporte principalmente, tienen que entrar a nuestro país, y puede no saberse a la hora de la entrada si llevaban mucho tiempo en los Estados Unidos o no. Si no, requieren una carta de repatriación. Y la carta de repatriación está muy controlada por el Instituto de Migración. Por eso sabemos cuántos repatriados hay en el país”, dijo.

En enero, una vez iniciado el sexenio de Trump y su política antimigratoria, el Gobierno de México puso en marcha el programa México te abraza, con el que se pusieron en marcha 10 centros de recepción en la frontera y se desplegaron múltiples programas para incorporarlos.

Entre estos, se consideró apoyo detransporte para que vuelvan a sus lugares de origen; ser incorporados al seguro social, así como a los programas sociales a los que tengan derecho según el grupo al que pertenezcan, como becas y pensiones.

Cambia tendencia ı Foto: Imagen: Especial