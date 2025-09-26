Sheinbaum invita a mensaje en el Zócalo para conmemorar ‘un año de que llegamos juntos’

La presidenta Claudia Sheinbaum invitó a la ciudadanía mexicana a escuchar el mensaje que dará en el Zócalo de la Ciudad de México para cerrar su gira nacional La transformación avanza, con lo cual, además, conmemora un año de su llegada al cargo de titular del Ejecutivo federal.

A través de un spot en video que compartió en redes sociales, y también presentó desde la Mañanera del Pueblo de este viernes, la mandataria federal reiteró la invitación al evento que ocurrirá en la Plaza de la Constitución, el domingo 5 de octubre a las 11:00 horas.

La presidenta en uno de los eventos que ha encabezado como parte de la gira La transformación avanza. ı Foto: Cortesía

Mediante clips de video, el spot hace un recorrido no solo por el primer año de presidencia de Claudia Sheinbaum, sino también por otros momentos relevantes de su trayectoria política, como cuando participaba en movilizaciones durante su época estudiantil.

Así, el spot enfatiza momentos de la presidencia de Sheinbaum como las asambleas informativas que realiza en los estados de la República, donde se acerca a la gente; las ceremonias que ha encabezado con las Fuerzas Armadas del país, así como su toma de protesta, el 1 de octubre de 2024.

Sheinbaum en un evento en el Zócalo, en fotografía de archivo. ı Foto: Presidencia

Al mismo tiempo, la presidenta, mediante una voz en off, explica que estos eventos constituyen un momento histórico para la historia del país, pues es la primera vez que una mujer asume el cargo de mandataria federal.

“Es tiempo de mujeres, y llegamos todas, es muy, muy poderoso. Es también una revolución. Las niñas se me acercan y me dicen: yo quiero ser como tú de grande, yo no quiero ser princesa, quiero ser presidenta”, dice Claudia Sheinbaum, entrevistada para el spot.

A un año de gobierno, los invito a reunirnos una vez más el domingo 5 de octubre a las 11 de la mañana en el Zócalo de la Ciudad de México. pic.twitter.com/kV9g021GJV — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 26, 2025

Asimismo, la mandataria federal remarca que uno de los hechos más destacados de su primer año de administración ha sido la defensa de la soberanía nacional.

“México es un país grandioso, cuando hay una cosa contra México también hay que ser firmes”, afirma, en voz en off, mientras el spot muestra imágenes de su interacción con las Fuerzas Armadas.

El spot concluye con la invitación de la presidenta a asistir a la Plaza de la Constitución para escuchar el mensaje que dará con motivo del cierre de su gira nacional: “Les invito a que nos juntemos una vez más en este maravilloso Zócalo, a un año de que llegamos juntos. 5 de octubre, 11 de la mañana, Zócalo de la Ciudad de México”.

La presidenta Claudia Sheinbaum en un evento que encabezó como parte de su gira La transformación avanza. ı Foto: Cortesía

La gira La transformación avanza es celebrada por la presidenta para conmemorar un año del inicio de su presidencia. Ésta consiste en eventos celebrados en las 32 entidades federativas, en línea con el Primer Informe de Gobierno que presentó el 1 de septiembre.

