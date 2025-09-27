Afecta a 2 millones apagón en Yucatán, QRoo y Campeche

Un semáforo apagado ayer, en Cancún, Quintana Roo, a causa del apagón masivo en la Península de Yucatán.

Una falla eléctrica generó un apagón masivo en Yucatán, Campeche y Quintana Roo, lo que generó afectaciones a aproximadamente dos millones de personas durante casi siete horas, hasta que se restableció el suministro.

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó en redes sociales el hecho ocurrido alrededor de las 14:00 horas de ayer.

“Una falla en una línea de transmisión de electricidad en el sureste provocó un apagón en Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Me informa CFE (Comisión Federal de Electricidad) que las plantas de generación están bien y trabajan para recuperar el servicio en los tres estados”, escribió la mandataria.

El Tip: aunque algunos hospitales operaron con plantas de respaldo, se activaron los protocolos de emergencia para garantizar la atención médica y la seguridad vial.

Más tarde, la titular de la Secretaría de Energía (Sener), Luz Elena González, detalló también en sus redes sociales que “derivado de trabajos de mantenimiento, se registró una falla en una línea de transmisión, afectando nueve centrales de operación que generan dos mil 174 MW.

“El servicio eléctrico se vio afectado en Yucatán, Campeche y Quintana Roo e impactó en aproximadamente dos millones de usuarios. La línea ya fue restablecida y en el transcurso de las siguientes horas se restablecerá al 100 por ciento la electricidad”, refirió la funcionaria.

El apagón generó afectaciones en áreas hoteleras y turísticas, semáforos fuera de operación, estaciones de gasolina sin funcionamiento, tiendas cerradas, falta de agua por el freno de las bombas, cierre de negocios y escuelas, entre otros. También se registraron interrupciones en el servicio de telefonía móvil.

6 horas 40 minutos se interrumpió el suministro

La secretaria de Energía refirió que a las 20:40 horas quedó restablecido el 100 por ciento del suministro en la región.

Este es al menos el tercer incidente de este tipo que se registra en la región en lo que va del año. En abril, una falla afectó la generación de casi 500 megawatts en la Península de Yucatán, mientras que en marzo se registraron interrupciones derivadas de problemas con el suministro de gas natural para plantas de generación.