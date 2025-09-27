CSP anuncia inversión para agro de Chihuahua

La gobernadora de Chihuahua y la Presidenta Claudia Sheinbaum, ayer │ marina del pilar Ávila, gobernadora de BC, y la mandataria federal, ayer.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció ayer una inversión de cerca de mil millones de pesos en este 2025 para tecnificar los Distritos de Riego 005 de Delicias y 009 de Valle de Juárez, Chihuahua, como parte del Programa Nacional de Tecnificación de Riego.

Al encabezar un acto en Ciudad Juárez, como parte de su gira nacional por las 32 entidades federativas como parte de sus informes regionales de resultados, apuntó: “Se destina mucha agua a riego agrícola, mucha. El objetivo es tecnificar el riego, que se haga más eficiente el uso de agua, y esa agua utilizarla para las ciudades en donde hay escasez”.

Agregó: “Ya iniciamos. Es un presupuesto, nada más este año, de cerca de mil millones de pesos para la tecnificación agrícola, y va a seguir durante los siguientes años para mejorar la productividad del campo y al mismo tiempo, el riego”.

El Dato: la presidenta continuará su gira este sábado por La Paz, BC, y le falta visitar Nayarit, Jalisco, Morelos y cierra el 5 de octubre en el Zócalo de la Ciudad de México.

Informó, además, que el Gobierno federal también apoyará a Chihuahua con acciones como la construcción de 62 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), de los cuales, cinco ya iniciaron obras en Ciudad Juárez, con el objetivo de saldar una deuda histórica con las mujeres de la maquila.

Sheinbaum Pardo arribó la tarde de ayer al Estadio Juárez, donde fue recibida por cientos de juarenses que la esperaban. A su llegada, la mandataria expresó: “¡Arriba Juárez!”.

Su ingreso no fue inmediato; tardó casi 30 minutos para llegar al acceso principal, debido al tumulto de simpatizantes que, desde temprana hora, comenzaron a congregarse. De acuerdo con asistentes, desde las 10:00 horas empezaron a llegar ciudadanos, con la esperanza de acceder al informe.

“Tenemos posiciones políticas diferentes, pero cuando se trata de gobernar Chihuahua, pues las dos gobernamos Chihuahua”, enfatizó la Presidenta de la República, al dar la bienvenida a su informe a Maru Campos, gobernadora del estado.

Señaló que la presencia de la mandataria estatal, de extracción panista, obedecía a que se trató de un informe institucional, por lo que agradeció su asistencia.

Al lugar también llegó el presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, quien se sumó al acto protocolario en el que se presentaron avances de programas sociales y acciones gubernamentales enmarcadas en la estrategia “México Pinta por la Paz”, que contempla actividades con la participación de más de un millón de jóvenes en todo el país.

En su informe, destacó que “Chihuahua, el estado grande, ha sido protagonista de grandes transformaciones en nuestro país. México vivió su independencia aquí en Chihuahua, en donde asesinaron a los independentistas; el cura Hidalgo fue asesinado aquí en Chihuahua, era un hombre extraordinario, el padre de la patria, un cura que viendo a su pueblo, a los indígenas, sufrir, toma la decisión, junto con otros, de encabezar el movimiento de independencia.”

En tanto, la gobernadora del estado, Maru Campos, también fue muy bien recibida por los centenares de personas que abarrotaron el estadio de futbol, aunque ella declinó pronunciar algún discurso durante el evento.

Anuncia más presupuesto para pueblos originarios

› Por Claudia Arellano

Desde Baja California, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM), pasará de 12 mil 500 millones de pesos (mdp), que fueron asignados este 2025, a 13 mil 500 mdp en 2026.

“Este año fueron 12 mil 500 millones y el próximo año son 13 mil 500 millones de pesos para el FAISPIAM —le decimos— que es el programa de infraestructura social, decidido por las propias comunidades indígenas”, informó.

Sheinbaum, llegó a la capital de Baja California como parte de su gira nacional de rendición de cuentas en territorio en su primer año de gobierno, y dijo que se abrirá un nuevo campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que se sumará a la que ya funciona en Tijuana.

864 mil personas en la entidad reciben un apoyo federal

La mandataria resumió que 864 mil 650 personas en la entidad reciben un apoyo directo a través del Banco del Bienestar; además, enumeró diversas obras, como la que conecta Ensenada con Tijuana, el viaducto elevado en Tijuana, el reasfaltado en la vía Traspeninsular y la planta desaladora de Playas de Rosarito.

En materia de salud, recordó que ya fue inaugurado el Hospital General de Tijuana en la Zona Este; se desarrolla la segunda etapa del Regional del IMSS en Ensenada; la ampliación y remodelación de otro del ISSSTE en ese municipio; la ampliación del Básico Comunitario en San Felipe; y sustitución de la Unidad Médica Familiar 12 del IMSS en Mexicali.

En su mensaje, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda dio la bienvenida a la mandataria con un reconocimiento especial: “La primera mujer en encabezar los destinos de nuestra nación, Claudia Sheinbaum, bienvenida a Baja California”.

La mandataria estatal afirmó que el trabajo coordinado con la Federación es determinante para que los recursos lleguen en tiempo y forma, en beneficio de las familias de Baja California. Enfatizó que la integración del IMSS Bienestar en el esquema estatal representa un paso fundamental para ampliar la cobertura y mejorar los servicios de salud en la región, así como en materia educativa.