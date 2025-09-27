El estado presume 6 mil arrestos en sólo 5 meses





En los últimos cinco meses, las autoridades policiales de Florida han arrestado a más de seis mil personas sospechosas de estar en Estados Unidos sin autorización, anunció ayer un funcionario de la Patrulla Fronteriza, mientras el estado continúa con su enfoque agresivo para impulsar la agenda de deportación masiva del presidente Donald Trump.

Esa cifra se compara con los más de cinco mil arrestos realizados en tres meses en Los Ángeles, según el Departamento de Seguridad Nacional, y los más de 940 que las autoridades realizaron en un mes durante una operación en Washington, DC.

Las autoridades locales y estatales de Florida han sido facultadas para poner en marcha un amplio esfuerzo de aplicación de la ley de inmigración para arrestar a residentes que carecen de estatus legal, gracias a la reactivación por parte del gobierno de Trump de un antiguo programa federal que delega autoridad a la policía local, a los jefes policiales de los condados y las agencias estatales.

En el estado adoptivo del presidente, más departamentos locales y estatales han firmado los convenios conocidos como acuerdos 287(g) que en cualquier otro estado. Algunas instituciones participantes parecen tener poco o nada que ver con la aplicación de la ley de inmigración, como el Departamento de Servicios de Lotería de Florida.

El viernes, las autoridades anunciaron que, en una operación efectuada por organismos locales, estatales y federales, se realizaron más de 350 arrestos en el centro del estado en cuatro días.

En declaraciones a la prensa en un evento en Cocoa, Florida, Jeff Dinise, agente jefe de patrulla del sector de Miami de la Patrulla Fronteriza, dijo que el Gobierno federal no tiene “mejor socio” que esa entidad, a la que presentó como un modelo nacional.