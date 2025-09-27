El IMSS y el CMLL acercan el deporte a los adolescentes

Zoé Robledo, con Tinieblas, en la pelea de lucha libre del 26 de septiembre en la Unidad deportiva Cuauhtémoc.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) se unieron para llevar a cabo la Quinta Edición de la Función IMSS-CMLL 2025, que destacó por su compromiso con la salud y la cercanía de la juventud con el deporte.

El pasado 21 de septiembre se conmemoró Día Nacional de la Lucha Libre y del Luchador Profesional Mexicano y, durante dos días, se llevaron a cabo funciones de este deporte en la Unidad Deportiva Morelos, en la Ciudad de México, el miércoles 24; y en la emblemática Unidad Deportiva Cuauhtémoc, en Naucalpan, Estado de México, el jueves 25.

El Tip: Zoé Robledo, director general del IMSS, entregó un reconocimiento a Tinieblas por su trayectoria y a Atlantis por su labor altruista con niños con cáncer.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, entregó reconocimientos a Tinieblas y Atlantis por su trayectoria y labor altruista, respectivamente. Atlantis fue especialmente reconocido por su trabajo con niñas y niños con cáncer en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI.

El director general del IMSS informó que El Místico visitará en próximos días el Hospital de Pediatría de Siglo XXI, acompañado de los luchadores Kemonito y Kemalito, para saludar a los niños.

La función en la Unidad Deportiva Cuauhtémoc fue un éxito, con un lleno total que demostró el apoyo de la comunidad a estas iniciativas que promueven la salud y el deporte. El IMSS y el CMLL continúan trabajando para fomentar la salud y el bienestar en la población.

El Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con una amplia trayectoria en el fomento del deporte y disciplinas como la natación con clavadistas olímpicos, el beisbol y el futbol profesional a través de su asociación con el equipo Atlante en los años 80.

El IMSS promueve la práctica de disciplinas deportivas como parte de una estrategia para el autocuidado de la salud. La práctica de la lucha libre también se ha sumado como una herramienta para este objetivo, acercar el deporte a las juventudes.