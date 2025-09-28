Entre debate y más reclamos, inician audiencias para reforma a Ley de Amparo

En un ambiente de reclamos, debate y expectativa, esta semana iniciarán las audiencias públicas con las que se analizará la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo y otras leyes secundarias que propuso la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Se trata de un conjunto de cambios propuestos, ante el Senado de la República, por la mandataria federal y que también contemplan tocar al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuyo objetivo es complementar la reforma al Poder Judicial por medio de modificaciones para que la impartición de justicia sea más “rápida y expedita”.

Este lunes 29 de septiembre iniciarán las audiencias públicas en las que representantes de distintos sectores y con posturas diversas participarán para analizar y expresar su opinión respecto al proyecto.

El ejercicio estará coordinado por las comisiones unidas de Justicia, Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos; los temas serán el interés legítimo y suspensión; plazos y consecuencias por su incumplimiento y juicio de amparo digital.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara alta, Laura Itzel Castillo comentó que con esto y las comparecencias que esta semana rendirán distintos secretarios de Estado, se demuestra que hay voluntad para escuchar.

“Con las audiencias públicas garantizamos el diálogo abierto. En cuanto a las comparecencias, en el marco del #InformeDeGobierno de la presidenta @ClaudiaShein, son la muestra de un gobierno que escucha y rinde cuentas. Con el liderazgo de nuestra presidenta seguimos construyendo el segundo piso de la Cuarta Transformación”, dijo en redes.

Entre la lista de 20 participantes que se esperan para la primera ronda de audiencias se encuentra el presidente del Colegio de Abogados de Veracruz, José Alberto Priego Miranda, quien en días recientes ha manifestado su desacuerdo con la propuesta.

La lista se compone también por magistrados de circuito, titulares de asociaciones, colegios, especialistas y académicos dedicados al derecho.

Para el martes, uno de los participantes será el doctor Juan Pablo Gómez Fierro, quien como magistrado fue criticado y señalado por el expresidente por haber concedido amparos con los que se frenó la reforma eléctrica y los cambios a la ley de hidrocarburos, así como amparar a Iberdrola.

En el marco del inicio de las audiencias, el diputado del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, acusó a Morena de buscar “desmantelar” el mecanismo con el que la ciudadanía puede defenderse, como ya se ha hecho ante distintos casos como en beneficio de comunidades indígenas ante megaproyectos que impactan en sus territorios.

