Migración, tema central del Premio Fundación UNAM Foro 20.20

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) inauguró la 12ª edición del Premio Fundación UNAM Foro 20.20, que invita a las y los alumnos a elaborar ensayos que estimulen el pensamiento crítico, la escritura y la implicación de diferentes temas; esta edición será sobre “Educación y Migración”.

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, afirmó que la importancia del tema de esta edición recae en que la migración es un fenómeno estructural que debería ser considerado en el diseño de políticas públicas y sistemas educativos incluyentes.

Durante su intervención, Lomelí Vanegas destacó que la migración mexicana aporta talento, capital humano y contribuciones valiosas en ámbitos productivos, académicos y científicos.

“Millones de connacionales han hecho del desplazamiento una estrategia de vida; al mismo tiempo, recibimos a quienes buscan refugio o mejores oportunidades”, indicó el rector.

Como ejemplo, recordó que en 2022 casi 37 mil mexicanos estudiaron en el extranjero, de los cuales 43% eligió Estados Unidos como destino, y que casi uno de cada 10 mexicanos vive en el extranjero.

El presidente del Consejo Directivo de Fundación UNAM, Dionisio Meade y García de León, destacó que entender las causas y consecuencias de la migración es fundamental para definir políticas públicas y educativas que consideren al ser humano detrás de cada cifra.

“¿Por qué se da este fenómeno?, ¿Cómo debemos enfocarlo?, ¿Cuáles son sus implicaciones?, ¿Qué debe de contener una adecuada política pública?, ¿Qué tiene que aportar nuestra Universidad para dar cauce a una sana política migratoria y educativa? Debemos tener siempre presente que detrás de las causas migratorias hay un ser humano, al que debemos considerar en la definición de nuestras políticas públicas”, expresó Meade

Este premio invita a los estudiantes inscritos de nivel bachillerato, licenciatura y posgrado a elaborar ensayos con la posibilidad de ganar hasta tres mil pesos en caso de obtener el primer lugar en cada una de las tres categorías.

