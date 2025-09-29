Acuerdo contra armas

Con la novedad de que empieza a dar resultados el acuerdo sobre seguridad entre México y Estados Unidos. Y es que el sábado pasado representantes del Gabinete de Seguridad de nuestro país se reunieron con sus contrapartes en McAllen, Texas. En ese encuentro, según se informó, la administración Trump dio cuenta de que ha iniciado más de 125 investigaciones por tráfico de armas, gracias a lo cual logró aseguramientos e identificación de presuntos integrantes de redes criminales vinculadas con este delito en territorio estadounidense. Pero, además, se anunció el lanzamiento de la “Misión Cortafuegos: Iniciativa Unidos contra el Tráfico de Armas de Fuego”, cuyo objetivo, según se informó, es el de interrumpir el flujo ilícito de armas en la frontera común. Derivado de lo anterior se aumentarán los operativos fronterizos, se ampliará del uso de la herramienta eTrace para fortalecer las investigaciones, se implementará tecnología de identificación balística y se fortalecerá el intercambio de información, así como la judicialización de casos. Pendientes.

