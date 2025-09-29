Agenda cargada

Y hablando de las actividades del Senado, resulta que estará cargada la semana que comienza, pues además de los foros sobre la reforma a la Ley de Amparo, vienen comparecencias importantes y particularmente el martes estará intenso. Ese día se realizará una sesión solemne para la entrega del Premio Literario Rosario Castellanos a Silvia Molina, narradora, ensayista y promotora cultural, por su destacada trayectoria, además de que se tendrá la comparecencia ante el pleno de Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, mientras que ante comisiones unidas se desahogará la de Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente. Al día siguiente tendrá lugar la del secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora. Quien dio cuenta de esta agenda fue la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo. Aunque en la Cámara alta hay varios asuntos más que andan sacando chispas, particularmente uno que atañe a la bancada de Morena y a su conducción. Por lo pronto, atentos.

