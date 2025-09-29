Ahora, la Facultad de Química

Y donde ahora se prendieron las alertas fue en la Facultad de Química de la UNAM, donde de plano decidieron mandar a la comunidad a tomar clases de forma remota. La institución ayer emitió una comunicación en sus redes en la que anuncia: “Derivado de las recientes amenazas digitales a través de redes sociales (Facebook) y vía correo electrónico, recibidas por distintas personas integrantes de nuestra comunidad, la Facultad de Química informa que a partir del lunes 29 de septiembre del presente se tomarán clases teóricas y de laboratorio en línea en los horarios habituales, con el propósito de salvaguardar la seguridad de los integrantes de la facultad. Se solicita al alumnado atender las instrucciones de sus profesores para continuar con las actividades a distancia”. En una comunicación previa, la Facultad informó que presentaría una denuncia ante la Fiscalía General de la República para iniciar la investigación legal correspondiente. Estos hechos se dan sólo unos días después del ataque en el CCH Sur, en el que lamentablemente un joven perdió la vida. Ahí el dato, uf.