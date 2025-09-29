Arrancan los foros sobre Ley de Amparo

Con ánimo de ahora sí ser escuchados, 39 personalidades acudirán a las audiencias que este lunes arrancarán en el Senado de la República para discutir la reforma a la Ley de Amparo y otras normativas secundarias. Con los cambios se busca complementar la reforma al Poder Judicial de la Federación, que llevó a la renovación de una parte de este sector del Estado en junio pasado. Y es que, a pesar de que el objetivo de dicho proyecto es agilizar la impartición de justicia y acortar los plazos que muchas veces hacen que las sentencias queden enredadas en pausas decretadas por jueces, no pasa desapercibido y genera alertas el hecho de que también podría representar, dicen quienes conocen de estos temas, un riesgo para el mecanismo con el que la ciudadanía, de una u otra forma, también recurre para defenderse ante decisiones que pueden resultar perjudiciales. En otras ocasiones lo ahí planteado no se toma en cuenta, en este caso, veremos.