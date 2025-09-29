Empresarios y lluvias

Varios levantaron la ceja ayer al conocer el exhorto que hizo la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México que encabeza Inés González Nicolás. Y es que la funcionaria hizo un llamado a la solidaridad empresarial para que “ninguna persona vea vulnerados sus derechos por causas de fuerza mayor como las que enfrentamos por las lluvias”. ¿Y qué significa lo anterior? Bueno, pues que los centros laborales implementen esquemas de flexibilidad laboral, como el trabajo a distancia o ajustes de horarios, eviten descuentos descuentos o sanciones por retrasos o inasistencias derivadas de las lluvias. Hay dos más, pero son éstos los que generan cierta inquietud, porque para algunos estarían dando cuenta de la imposibilidad de las autoridades capitalinas para garantizar la movilidad de los trabajadores en esos tiempos de lluvias. Y ante ello, quienes se deben solidarizar con la situación son los empleadores. Ahí la polémica. Veremos.