‘Inevitable’, que iniciativa de reforma a Ley de Amparo tenga ajustes: Javier Corral

Javier Corral, senador de Morena, en primer día de audiencias públicas sobre la Ley de Amparo.

El presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, Javier Corral Jurado, informó que se le realizarán ajustes a la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo, con el fin de evitar que se puedan limitar o dejar de reconocer derechos colectivos de los ciudadanos.

Al concluir la primera audiencia para dicha reforma, en la que participaron especialistas y académicos, el legislador dejó en claro que no está en el ánimo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la aprobación de una enmienda constitucional que pudiera dar pie a una posible restricción “de protección o tutela de derechos difusos” .

“Es inevitable que tenga ajustes esta iniciativa, hay que decirlo con toda claridad. Tenemos que hacer ajustes para que salga realmente una iniciativa muy robusta. Un cambio de fondo es llevar a la ley una definición de interés legítim o (...) No está en el ánimo de ella limitar a dejar de reconocer derechos colectivos por la vía del amparo”.

En ese sentido, Corral Jurado señaló que se requiere definir muy bien el interés legítimo y ensancharlo.

“Tenemos el deber histórico, político, ético de no permitir que en un tema estratégico como este, nuestra Presidenta pueda cometer un error o restricción o mala asesoría, porque ella no puede ser la que restrinja en modo alguno la tutela de los derechos en materia colectiva o individual”, dijo.

Las audiencias para la reforma a la Ley de Amparo continuarán a las 09:00 horas de este martes en el Senado de la República.

cehr