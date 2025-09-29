Institucionalidad por delante

De reconocerse, nos comentan, que la Presidenta ataje los abucheos que asistentes a algunos eventos de rendición de cuentas profieren contra gobernadores anfitriones, cuando éstos son de oposición. Ocurrió ayer que Claudia Sheinbaum, al escuchar descalificaciones contra el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, de inmediato intervino: “Quiero pedirles primero que nada... éste es un evento institucional. No porque sea un evento masivo no quiere decir que no es un evento republicano. Así que si están esos gritos, mejor nos vamos”, expresó. En un momento posterior la mandataria destacó que “podemos venir de partidos políticos distintos, pero es muy importante que cuando estamos en el Gobierno, nos coordinamos los gobiernos municipales, estatales y el Gobierno federal, y yo quiero agradecerle al gobernador porque ha habido mucha coordinación”. Eso desató nuevas expresiones de descalificación a Lemus y una nueva respuesta de la mandataria: “No, no, no. Nada de eso. Mucha coordinación ha habido y yo se lo agradezco”. Ahí el dato.