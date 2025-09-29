Netanyahu y Trump negocian una tregua

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó haber recibido una “muy buena respuesta” a su propuesta de paz para Gaza, un plan de 21 puntos presentado la semana pasada en la Asamblea General de la ONU. Según el magnate, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, comparte la voluntad de cerrar un acuerdo que pondría fin a casi dos años de hostilidades entre Israel y Hamas. Ambos líderes se reunirán este lunes en la Casa Blanca.

Trump explicó que su enviado especial, Steve Witkoff, y su yerno Jared Kushner sostuvieron reuniones previas con Netanyahu en Nueva York, lo que preparó el terreno para el encuentro en Washington. El plan estadounidense contempla la liberación de todos los rehenes, la suspensión de los ataques israelíes a países como Catar y el inicio de un nuevo proceso de diálogo con los palestinos orientado a una “coexistencia pacífica”.

El Dato: Barcos griegos se unieron a la iniciativa de la Flotilla Global Sumud, lo que significa que la flotilla, que cuenta con unos 47 barcos civiles, está “completa”.

El republicano elogió a Arabia Saudita, Egipto, Jordania, Catar y Emiratos Árabes Unidos por respaldar la iniciativa. Aseguró que “todos están cansados de la guerra” y que incluso Hamas desea un acuerdo. Sin embargo, el grupo terrorista respondió que no ha recibido propuestas oficiales y que las negociaciones siguen suspendidas desde el fallido intento de asesinato de sus líderes en Catar a inicios de septiembre.

Asimismo, el vicepresidente JD Vance subrayó que la meta central de Washington es desmantelar a Hamas, devolver a todos los rehenes y garantizar ayuda humanitaria para Gaza. Aseguró que Trump quiere que “tanto Gaza como Cisjordania sean gobernadas por su propia población” y adelantó que un eventual organismo de transición, posiblemente encabezado por Tony Blair, gestionaría la Franja bajo auspicio internacional antes de devolverla al control palestino.

66 mil cinco palestinos han muerto a manos del ejército israelí

Por su parte, Netanyahu afirmó en una entrevista televisiva que la negociación “aún no está finalizada”, pero reconoció estar trabajando estrechamente con el equipo de Trump. El israelí dejó abierta la posibilidad de amnistía para líderes de Hamas si se comprometen a abandonar Gaza y liberar a los cautivos. También recalcó la necesidad de “desarmar y desmilitarizar” el enclave para garantizar la seguridad de Israel y de toda la región.

El premier definió al líder estadounidense como un “aliado increíble de Israel” y expresó su plena confianza en Trump. La cita en Washington marcará la quinta reunión entre ambos mandatarios en lo que va del año, en medio de un creciente reconocimiento internacional al Estado palestino, lo que incrementa la presión diplomática sobre Tel Aviv.

La ofensiva israelí mantiene un saldo devastador en Gaza: el Ministerio de Sanidad local informó que más de 66 mil palestinos han muerto desde el 7 de octubre de 2023, incluidos más de 19 mil niños. Sólo este fin de semana se reportaron 79 nuevos fallecidos y 379 heridos, lo que eleva el número total de víctimas a más de 168 mil. Una comisión independiente de la ONU ha calificado la ofensiva militar como genocidio.

Mientras tanto, las Brigadas Al Qasam, brazo armado de Hamas, pidieron a Israel detener sus bombardeos en Sabra y Tal al Hawa durante 24 horas para rescatar con vida a dos rehenes que, afirmaron, se encuentran en grave peligro por los ataques. El ejército israelí reportó haber alcanzado 140 “objetivos militares”, aunque organizaciones locales insisten en que también se trata de infraestructura civil.