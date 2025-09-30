Agradece CSP a casi medio millón asistir a informes

La presidenta Claudia Sheinbaum es recibida por una multitud a su llegada al estadio del Instituto Tecnológico de Oaxaca, para su informe el pasado 19 de septiembre.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo agradeció a la población que acudió a cada uno de los 30 eventos realizados en las entidades de la República durante el último mes, como parte de la gira nacional para rendir un informe respecto a su primer año de gobierno.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria mencionó que cerca de medio millón de mexicanos estuvieron en sus informes, a los cuales calificó como una experiencia motivadora.

“Realmente ha sido una experiencia muy motivadora, muchísima gente en todos los estados de la República. Y lo que hacemos es dar el Informe de Programas de Bienestar, principalmente Programas de Bienestar y obras de infraestructura: tanto de agua potable, drenaje, movilidad, carreteras, etcétera, que estamos haciendo en cada entidad.

“Sí, ha sido una experiencia muy, muy emotiva, la verdad. Y agradecerle a todos los que han estado asistiendo, cerca de medio millón de personas han asistido a los informes. Es inédito, porque es la primera vez que un Presidente, en este caso Presidenta, hace su informe en cada estado”, dijo.

Este martes la titular del Ejecutivo federal viajará a Morelos para rendir su informe de lo hecho en la entidad en este primer tramo del sexenio. Será el próximo 5 de octubre cuando concluya la gira nacional, con un acto en la Ciudad de México, el cual rendirá en el Zócalo.

SEGURIDAD ALIMENTARIA. En otro tema, con la meta de concretar un plan “más ambicioso” para la protección, conservación y producción del maíz nativo en México, la Presidenta Sheinbaum anunció la creación del programa Sin Maíz no hay País.

Destacó que una de las mayores exigencias de la población es que haya un precio de garantía para el maíz y así, los alimentos que se producen con éste.

“Ahora que he estado recorriendo el país muchísima gente lo que dice es: ‘Precio de garantía para el maíz’. Y sí hay precio de garantía para un número importante de productores, pero a otro número de productores no.

“Estamos trabajando para garantizar que este maíz, que es sobre todo de los pequeños productores y hoy se siembra principalmente en el centro y sur sureste de México, se siga produciendo y que la gente tenga bienestar al producir el maíz. Ese es el programa de Sin Maíz no hay País, que muy pronto vamos a presentar”, dijo.

Al presentar la variedad de maíces en el país, la mandataria aseguró que de no haberse prohibido desde la Constitución la siembra de maíz transgénico, todas las variedades estarían en riesgo.

“Y estas variedades son, por miles de años, domesticadas por, primero, los pueblos originarios, y ahora en general por los campesinos. Pero son miles de años que nos dieron todas estas variedades. Si no las cuidamos, se pueden perder, por eso la reforma constitucional es fundamental.

“Y ahora ya muy pronto vamos a presentar un programa todavía más ambicioso, además de Producción para el Bienestar y el apoyo de Fertilizantes Gratuitos, para apoyar el cultivo de maíz criollo, el maíz originario de México”, declaró.

En su oportunidad, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, destacó que en México el maíz —del que hay 64 razas y 59 son nativas de nuestro país— es identidad, seguridad alimentaria, y un símbolo de resistencia y de diversidad cultural.