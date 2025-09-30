¿Cambios en Ley de Amparo?

ROZONES

Nos comentan que, al terminar la primera jornada de audiencias sobre la reforma a la Ley de Amparo en el Senado, algunos participantes abrigaron la esperanza de que sus posturas sean tomadas en cuenta a la hora de dictaminar. Varios especialistas coincidieron en hacer fuertes críticas a la iniciativa, por considerar que limita el acceso a la justicia a los sectores más marginados de la sociedad e inhibe los amparos colectivos. Al respecto, el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara alta, Javier Corral, dio a entender que la iniciativa enviada por la titular del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum, será armonizada, con el objetivo de aprobar “una reforma robusta, que continúe garantizando el acceso a la justicia por parte de todos los sectores de la sociedad”. Sin embargo, también hay quienes piensan que no habrá modificaciones o que, en su caso, éstas serán mínimas, pues se tiene la intención de que la enmienda sea aprobada esta misma semana. Veremos.

