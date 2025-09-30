Conagua: fueron atípicas, lluvias en la ZMVM

La lluvia registrada este fin de semana y que causó severas afectaciones al oriente del Valle de México fue atípica, incluso una de las más fuertes en la última década, señaló el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, quien aseguró que una vez concluidas las labores para atender la emergencia, se trabajará para encontrar una solución definitiva, a fin de evitar que una situación así se repita.

“Se trató de un hecho atípico, estamos hablando de una de las lluvias más fuertes ocurridas en las últimas décadas; la lluvia más fuerte que se tuvo este año en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM)”, dijo en conferencia.

Explicó que la precipitación de este fin de semana fue de 75 milímetros (mm), lo cual supera por mucho los 50 mm que se registraron el año pasado y que causaron la inundación que duró más de un mes en Chalco, Estado de México.

El Tip: Las anegaciones provocaron que la circulación en la calzada Zaragoza se paralizara, mientras que la Línea A del Metro suspendió el servicio de Guelatao a Santa Martha.

En esta ocasión, los municipios afectados fueron Nezahualcóyotl, La Paz, Ecatepec y Lerma en el Estado de México, así como las alcaldías de Tláhuac e Iztapalapa en la Ciudad de México. Tras señalar que se logró bajar la anegación en la mayor parte de la zona afectada, precisó que el problema persiste en dos colonias de Nezahualcóyotl: Vicente Villada y Ampliación Vicente Villada, donde se instaló un puesto de mando permanente que se quedará hasta que pase la emergencia.

En el sitio, dijo, se han desplegado equipos de la limpieza de calles, domicilios y cisternas, y “una vez que concluya esta atención de la emergencia, vamos a buscar la solución definitiva para que estos problemas no sigan ocurriendo”.

Paralelamente, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la Secretaría de Bienestar ingresará a la zona para levantar un censo, a partir del cual se establecerá el apoyo que recibirán los damnificados.

La secretaria Ariadna Montiel precisó que desde el domingo se planifica el operativo de respuesta para Nezahualcóyotl e Iztapalapa.