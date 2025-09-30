Detienen a tres hombres armados en Sinaloa tras repeler agresión; uno fallece

Autoridades federales detuvieron a tres hombres armados durante una acción operativa en Sinaloa, luego de que estos agredieran a los efectivos con disparos, de forma que uno de los agresores perdió la vida.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la intervención tuvo lugar en los poblados Lo de Bartolo y La Guamuchilera, donde las autoridades realizaban recorridos terrestres para reforzar la seguridad.

En acciones operativas realizadas en Sinaloa, elementos de @SEMAR_mx y @SSPCMexico repelieron una agresión y detuvieron a tres hombres en posesión de armas de fuego, cartuchos, cargadores, dosis de droga y un vehículo. Uno de los agresores perdió la vida. pic.twitter.com/35gwSFCnEF — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 30, 2025

Al notar la presencia de los agentes, los individuos comenzaron a disparar, por lo que las fuerzas de seguridad repelieron la agresión y controlaron la situación en cuestión de minutos.

Los detenidos, de 21, 30 y 32 años de edad, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación legal y abrirá la carpeta de investigación correspondiente.

Autoridades federales detienen a tres hombres armados tras repeler una agresión en #Sinaloa. https://t.co/OG8pQ9L11Q pic.twitter.com/uWy2hn8Y3f — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) September 30, 2025

Durante el operativo se aseguraron tres armas cortas, dos armas largas, cargadores, cartuchos útiles, 18 frascos con marihuana, una bolsa con cristal y una camioneta. Uno de los agresores resultó lesionado y, al arribar los servicios de emergencia, los paramédicos confirmaron su fallecimiento.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN).

En su cuenta de X, Omar H. García Harfuch informó:

En acciones operativas realizadas en Sinaloa, elementos de @SEMAR_mx y @SSPCMexico repelieron una agresión y detuvieron a tres hombres en posesión de armas de fuego, cartuchos, cargadores, dosis de droga y un vehículo. Uno de los agresores perdió la vida Omar García Harfuch, titular de la SSPC, en X



A través de un comunicado conjunto, las autoridades del Gabinete de Seguridad reafirmaron su compromiso de detener a personas que pongan en riesgo la seguridad de las familias de Sinaloa.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am