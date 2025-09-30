¡No dejes pasar las ofertas!

Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 30 de septiembre y 1 de octubre de 2025

Los mejores descuentos en frutas, verduras y carne; consulta aquí la lista de ofertas

Por:
Mariel Caballero

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.

Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 30 de septiembre y miércoles 1 de octubre en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.

Ofertas en frutas y verduras

  • Limón con semilla: $24.80 el kilo
  • Aguacate: $28.80 el kilo (solo el 30 de septiembre)
  • Cebolla blanca: $19.80 el kilo
  • Sandía con semilla: $11.80 el kilo
  • Melón chino: $24.80 el kilo
  • Manzana Red Golden o Gala en bolsa: $32.80 el kilo
  • Uva blanca: $69.80 el kilo
  • Tuna blanca: $29.80 el kilo
  • Naranja: $24.80 el kilo
  • Calabaza italiana/criolla: $29.80 el kilo
  • Chayote sin espinas: $31.80 el kilo
  • Col blanca: $21.80 el kilo
  • Nopal entero: $35.80 el kilo
  • Flor de Jamaica a granel 100 g: $18.80
  • Calabaza castilla: $29.80 el kilo

Ofertas en carnes y pescados

  • Pollo entero fresco: $38.90 el kilo
  • Molida de res 80/20: $98.90 el kilo
  • Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim´s charola: $154.90 el kilo
  • Milanesa de pollo delgada Pilgrim’s charola: $174.90 el kilo
  • Fajita de pollo: $99.00 el kilo
  • Mojarra Tilapia entera congelada: $69.90 el kilo
  • Pierna de cerdo sin hueso fresca: $108.00 el kilo
  • Camarón coctelero chico congelada: $179.00 el kilo
  • Medallón de pechuga de pollo: $158.00 el kilo
  • Sierra: $79.90 el kilo

