Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 30 de septiembre y 1 de octubre de 2025

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.
Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.
Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 30 de septiembre y miércoles 1 de octubre en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.
Ofertas en frutas y verduras
- Limón con semilla: $24.80 el kilo
- Aguacate: $28.80 el kilo (solo el 30 de septiembre)
- Cebolla blanca: $19.80 el kilo
- Sandía con semilla: $11.80 el kilo
- Melón chino: $24.80 el kilo
- Manzana Red Golden o Gala en bolsa: $32.80 el kilo
- Uva blanca: $69.80 el kilo
- Tuna blanca: $29.80 el kilo
- Naranja: $24.80 el kilo
- Calabaza italiana/criolla: $29.80 el kilo
- Chayote sin espinas: $31.80 el kilo
- Col blanca: $21.80 el kilo
- Nopal entero: $35.80 el kilo
- Flor de Jamaica a granel 100 g: $18.80
- Calabaza castilla: $29.80 el kilo
Ofertas en carnes y pescados
- Pollo entero fresco: $38.90 el kilo
- Molida de res 80/20: $98.90 el kilo
- Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim´s charola: $154.90 el kilo
- Milanesa de pollo delgada Pilgrim’s charola: $174.90 el kilo
- Fajita de pollo: $99.00 el kilo
- Mojarra Tilapia entera congelada: $69.90 el kilo
- Pierna de cerdo sin hueso fresca: $108.00 el kilo
- Camarón coctelero chico congelada: $179.00 el kilo
- Medallón de pechuga de pollo: $158.00 el kilo
- Sierra: $79.90 el kilo
