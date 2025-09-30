No fue desde el Gobierno

Si algo ya quedó claro, nos comentan, es que la información sobre supuestas irregularidades del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López, no salió del gobierno que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum. Lo dijo ayer la propia mandataria y lo confirmó, horas después, el senador de Morena. Pero… el legislador mantuvo su posición ambigua, al decir: “No es fuego amigo. ¿De parte de quién?, sí lo sé y lo dije. En su momento lo daré a conocer cuando yo considere políticamente (correcto)”. En cambio, la Jefa del Ejecutivo federal fue bastante clara, al decir que, en caso de hallarse alguna irregularidad, se presentarán los informes ante las instancias correspondientes, como la Secretaría Anticorrupción e incluso, si hay elementos de tipo penal, la Fiscalía General de la República. Y en algo que, seguramente dejó pensando a más de uno, sentenció: “Aquí no cubrimos a nadie y menos vamos a estar con insidias”. Qué tal.

