Nuevo chip del PAN

Quien debería estar preocupado, nos dicen, es el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, pues en el adelanto que su similar del PAN, Jorge Romero Herrera, dio ayer sobre lo que será “el nuevo chip” de su partido, no habló de alianzas ni de nada que haya sonado como a tricolor. Romero Herrera fue enfático al decir que, como parte del relanzamiento del blanquiazul, “el trabajo se realizará bajo las costumbres y principios panistas”. Hay quienes tienen muy presente que, tras la debacle del Frente Amplio por México, quedó en evidencia el descontento de muchos panistas por las alianzas que Acción Nacional hizo con el PRD y con el PRI, lo que llevó al desdibujamiento ideológico del primero. Muchos piensan que el relanzamiento del PAN, con la recuperación de sus principios, debe realizarse antes de que las organizaciones de ultraderecha coopten a esa militancia que dejó de sentirse representada por su partido en los últimos años. Atentos.

