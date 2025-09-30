Rosa Icela Rodríguez asegura coordinación con la UNAM para atender violencia

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación, adelantó una reunión entre el Gobierno Federal y autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para atender los hechos violentos y amenazas a la comunidad universitaria.

Lo primero, dijo, es “saber cuál es el origen de estos incidentes con la intención de generar un ambiente seguro para sus estudiantes, siempre con el respeto de la autonomía, siempre con todo el ánimo de colaboración y apoyo”, mencionó.

Más temprano, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el Gabinete de Seguridad colabora en las investigaciones sobre las amenazas, a petición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

En su conferencia matutina, la mandataria añadió que es la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, quien se ha puesto en contacto con el rector Leonardo Lomelí Vanegas, y que desde el Gobierno Federal se apoya sólo en temas de criminalidad.

“Nosotros vamos a presentar ya muy pronto un programa integral de apoyo a los jóvenes en términos de salud mental; además de la parte de seguridad y las investigaciones que tiene que hacer el Gabinete de Seguridad a petición de la Fiscalía o de la propia Universidad en el caso de personas que pudieran estar provocando violencia, que no tenga que ver con asuntos de manifestaciones políticas, sino realmente con asuntos que tengan que ver con criminalidad", comentó.

El Gabinete de Seguridad está conformado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional, y las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina.

Con información de César Huerta.

