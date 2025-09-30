Sheinbaum destaca reforma y elección judicial en su primer año de gobierno

Al hacer un balance de su primer año de gobierno, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó el papel de las reformas constitucionales, particularmente la relativa al Poder Judicial y la elección con la que este 2025 se eligieron a jueces, ministros y magistrados en las urnas.

Tras comentar que ha habido intenciones de “ensuciar” este plan judicial, finalmente ahora es la población la que decide sobre su conformación.

“Reformas constitucionales fundamentales que revierten en una parte importante las reformas del neoliberalismo y que avanzan en la democracia en el país. La reforma al Poder Pudicial que fue aprobada en septiembre el último mes el presidente López Obrador con el actual Congreso y que este año se realizó la elección al Poder Judicial. Han querido minimizarla, ensuciarla, pero lo cierto es que ya no deciden unos cuantos, quiénes son los jueces y las juezas. Ya lo decide el pueblo de México. Eso es algo histórico”, enfatizó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo esta mañana en Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum Pardo también destacó otros cambios legislativos para garantizar los derechos a pueblos indígenas, también con la que se constituyó a Pemex y CFE como empresas públicas para “rescatarlas”.

Asimismo, Claudia Sheinbaum Pardo resaltó el reconocimiento de los derechos de las mujeres en la Constitución.

En cuanto a las acciones y resultados, Claudia Sheinbaum Pardo resaltó la reducción del 32 por ciento en homicidios dolosos; la construcción y ampliación de oferta educativa en los distintos niveles.

De allí, Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que, en su arranque, los seis planteles de la Universidad Nacional Rosario Castellanos ya tienen 77 mil estudiantes en formación.

En materia de salud, Claudia Sheinbaum Pardo destacó las Rutas de la salud con las que aseguró que ya hay abasto de medicamentos.

“El impulso al IMSS Bienestar, las rutas de la salud que hoy tienen abasto de medicamentos, por más que quieran decir que no, ahí están las farmacias”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

Asimismo, resaltó los programas sociales a la población por medio de becas y pensiones; los proyectos de recuperación ferroviaria, nuevas carreteras y 17 obras prioritarias de agua como parte del plan integral de tecnificación.

“Y mantenemos nuestros principios, nuestras causas y sobre todo la reivindicación de la dignidad del pueblo”, enfatizó Claudia Sheinbaum Pardo al final de su balance.

